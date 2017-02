Vor- und Nachteile

Blick in den Innenraum Der Exsis I 578 mit umgedrehtem Fahrer- und Beifahrersitz. Der Tisch ist seitlich schiebbar. (Foto: Hersteller)

Die Exsis-Modellpalette von Hymer zählt zu den sogenannten schlanken, vollintegrierten Fahrzeugen. Diese sollen auf der einen Seite komfortabel für zwei Personen und nicht zu eng für vier sein. Nicht zu groß für eine Spritztour durch die City und dennoch mit viel Komfort ausgestattet.

So bietet der I 578 mit seinen 6,75 Metern Länge (und 2,22 Meter Breite) im reisefertigen Zustand - mit Gas, Wasser und Kraftstoff - eine Zuladungsreserve von mehr als 600 Kilo. Das ist reichlich, auch für längere Fahrten. Und mit diesen Maßen ist für routinierte Camper eine Städtetour überhaupt kein Problem. Erkauft wurde das durch eine Gewichtsersparnis an vielen Stellen: So müssen Urlauber auf Federkern und Lattenrost verzichten, dafür gibt es eine Kaltschaummatratze.

Was den Hymer Exsis I 578 auszeichnet: Er bietet viele durchdachte Kleinigkeiten. Die Haken an der Garderobe sind an der richtigen Stelle, ebenso das Gewürzregal in der Küche. Dimmbare Leuchten am Kopfende des Bettes stören den Partner nachts deutlich weniger als übliche herkömmliche Lampen.

Das Heizungssystem lässt keine Wünsche offen und wärmt das Fahrzeug innerhalb kurzer Zeit auf. Durch den beheizten Unterbau, die optimal verteilten Warmluftauslässe sowie die gute Verarbeitung und Isolierung sind Reisen in der kalten Jahreszeit für diesen Hymer kein Problem.

Dafür sind einige Dinge etwas klein ausgefallen - der Nachteil der geringeren Länge und Breite: Das Spülbecken hätte etwas größer ausfallen können, ebenso der Esstisch - zumindest für Personen, die Wohnmobile mit gleicher Länge gewohnt sind. Die Steckdose in der Küche war eher ungünstig angebracht, und auch der Abfalleimer in der unteren Schublade war gewöhnungsbedürftig.

Hymer Exsis I 578 Die Daten des Wohnmobils im Überblick: Gesamtlänge ca. 6,75 Meter, Gesamtbreite 2,22 Meter, Gesamthöhe 2,77 Meter, Stehhöhe im Wohnbereich 1,84/1,98, zulässige Personenzahl 4, Bettenmaß Hubbett 1,88 Meter Länge, 1,50 Meter Breite, Bettenmaß Heck: 1,99 x 0,88 Meter, Wasserversorgung 100 Liter, Abwassertank 100 Liter. Steckdosen: 12 V/ 230 V / USB 2 / 4 / 1, Gasvorrat kg 2 x 11 kg (Foto: Hersteller)

Das manuelle Hubbett, das dem Fahrzeug insgesamt vier Schlafplätze gibt, war über der Sitzecke und dem Fahrerhaus angebracht, so dass die Sitzgruppe bei runtergezogenem Hubbett, wie üblich, nicht mehr genutzt werden kann. Werden also mehr als zwei Schlafplätze benötigt, dann bleibt nur diese Variante.

Das Ganze hat natürlich seinen Preis: der Exsis I 578 kostet 70.890 Euro und zählt damit in der Klasse der schlanken vollintegrierten Fahrzeugen zu den teuren.

Apropos Freiheit: Urlauber, die sich zum ersten Mal ein Wohnmobil mieten, werden schnell feststellen: Die Freiheit endet da, wo die Gebrauchsanweisung anfängt. Und von solchen umfangreichen Bedienungsanleitungen gibt es viele: Für das Fahrzeug, die Heizung, die Toilette, den Ofen, den Kühlschrank usw. immer jeweils ein dickes Heft.

Deswegen sollte man sich das begehrte Reisemobil selbst vor einer kurzen Testfahrt immer ausführlich erklären lassen. Damit man nach kleinen Störungen nicht anschließend stundenlang auf Fehlersuche in den Gebrauchsanweisungen gehen muss..

Es hilft außerdem enorm, sich vor dem Kauf zumindest ein Wohnmobil zu mieten, um notwendige Erfahrungen zu sammeln „Viele kaufen immer noch Wohnmobile aus dem Bauch heraus“, bestätigt auch Verkäufer Ernst. Und das sind die, die später oft unzufrieden sind oder noch viel mehr Geld auf den Tisch lagen müssen. Weil sie kurze Zeit sich später ein neues, für sie geeigneteres Mobil kaufen.

Praktische Vorrichtung beim Hymer Exsis: Der Abwassertank kann durch eine Vorrichtung im Boden des Fahrzeugs im Wageninneren geöffnet und geschlossen werden. Campingfreunde müssen dafür nicht aussteigen - wie bei vielen Modellen. (Foto: Jürgen Röder)