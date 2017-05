„HiFive“ mit 37 Partnern

An Reichweite verspricht Honda nach der EU-Norm rund 650 Kilometer (Foto: Honda)

Eine letzte „Problemzone“ hat die Limousine nur hinten. Denn unter der Hutablage sitzt ein 117 Liter großer Drucktank für den Wasserstoff. Der dicke Zylinder nimmt damit dem Kofferraum so einiges an Ladevolumen. Die restlichen 334 Liter haben VW-Polo-Niveau. Großartige Reisen mit vier oder fünf Personen plus Gepäck an Bord lassen sich mit dem Clarity also nicht machen.

Auf der Infrastrukturseite mangelt es natürlich weiterhin an Wasserstoff-Tankstellen, selbst wenn in Deutschland wie versprochen bis zum Ende des Jahres 50 Säulen aufgestellt sein sollten.

Insgesamt kommen zehn Fahrzeuge nach Europa, drei fahren bereits in London, drei weitere in Kopenhagen. Sie sind Bestandteil des sogenannten HiFive-Projekts, zu dem sich 37 Partner aus Industrie und Autobranche zusammengeschlossen haben. Mit dabei sind BMW, Daimler. Honda, Hyundai und Toyota.

Die Clarity-Modelle werden im Zweimonats-Rhythmus an Familien gegeben, sämtliche Fahrdaten und Nutzungsprofile aufgezeichnet. Im November läuft HiFive aus, gefolgt von H2ME, dem Wasserstoff-Mobility-Europe-Projekt der Europäischen Kommission. H2ME geht bis 2022. Dann sollen die Clarity mindestens 22.000 Kilometer auf dem Tacho haben.

Zu hoffen ist, dass dann die nächste Generation des Clarity oder irgendein anderes Honda-Brennstoffzellenmodell auch für europäische Kunden ganz regulär zu kaufen sein wird. Diesen Wunsch müsste allerdings schon heute ein Herr Yoshiaki Ikehata, Präsident Honda Deutschland, seinem Kollegen Katsushi Inoue, Präsident Honda Motor Europe, mitteilen, damit dieser dann seinem obersten Chef in Japan, Herrn Takahiro Hachigo informiert. Nur zu, Honda!

Honda Clarity – Technische Daten: Länge: 4,92 Meter, Breite: 1,88 Meter (mit Außenspiegeln: 2,14 Meter), Höhe: 1,48 Meter, Radstand: 2,75 Meter, Kofferraumvolumen: 334 Liter. Antrieb: Antrieb: Polymer-Elektrolyt-Brennstoffzelle (103 kW/140 PS) mit Syncron-Elektromotor 130 kW/174 PS, maximales Drehmoment: 300 Nm, Beschleunigung: 0 - 100 km/h: 9,0 Sek., Vmax: 165 km/h, Durchschnittsverbrauch: 0,77 kg H2/100 Kilometer, Reichweite nach NEFZ ca. 650 km, CO2-Ausstoß: 0 g/km, Abgasnorm: Euro 6, Effizienzklasse: A+, Preis: k.A.