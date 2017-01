Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Fünf Sterne für die Sicherheit

Anders als die ersten beiden Rio-Generation Die zwischen 2011 und 2017 produzierte dritte Auflage macht optisch einiges her (Foto: Kia)

Ausstattung und Sicherheit: Wer viel will, kann beim Rio auch viel bekommen. Attraktiv sind die mittleren Ausstattungen Dream-Team-Edition, Spirit oder Business Line. Hier sind oft Klimaautomatik oder ein Navisystem an Bord. Sogar randvoll mit Extras ist die allerdings äußerst seltene Topversion Platinum Edition. Wer ein knappes Budget hat, sollte sich nach den einfachen Versionen Start, Attract und Sensation umschauen.

Wenn auch nicht luxuriös, so sind selbst die unteren Ausstattungsniveaus in puncto Sicherheit über jeden Zweifel erhaben. Neben vielen elektronischen Regelsystemen sind beim Kia Rio nämlich stets auch sechs Airbags an Bord. Beim EuroNCAP-Crashtest gab es fünf Sterne.

Qualität: Dank der sieben Jahre und bis zu 150.000 Kilometer gewährten Herstellergarantie dürfen sich auch Gebrauchtkäufer eines Kia Rio zumindest vorläufig auf der sicheren Seite wähnen. Selbst bei einem Exemplar mit einigen Jahren auf dem Buckel wird man bei einem unerwarteten Defekt nicht auf dem Schaden sitzen bleiben, sofern die jährlichen Inspektionsintervalle eingehalten wurden.

Ganz frei von Macken ist der Rio der dritten Generation nämlich nicht. Laut TÜV-Report 2017 weist der Koreaner eine leicht höhere Mängelquote als der Segmentdurchschnitt auf. Anfällig für Defekte ist vor allem die Beleuchtung. Bei Bremsen oder Fahrwerk leistet sich der Kleinwagen hingegen kaum nennenswerte Mängel.

„Auto Bild“ hat bei einem Dauertest über 100.000 Kilometer lediglich einige verzeihliche Schwächen entdeckt. Unter anderem aufgrund eines rostigen Auspuffs und eines undichten Klimakompressors wurde hier die Note 2- vergeben.

Große Klappe und viel dahinter In den Kofferraum passen über 900 Liter (Foto: Kia)

Fazit: Während die ersten beiden Generationen des Kia Rio auf dem Gebrauchtmarkt preislich schnell auf Ramschniveau rangierten, zeigt sich die dritte Generation vergleichsweise wertstabil. Diesen Umstand dürfte der Kia Rio 3 unter anderem seinen guten Langzeitqualitäten und einer XXL-Herstellergarantie verdanken.

Wer einen Rio aus zweiter Hand will, muss deshalb vorläufig noch mindestens einen mittleren vierstelligen Betrag investieren. Dafür bekommt man einen modernen, ansehnlichen, alltagstauglichen und zudem soliden Kleinwagen.