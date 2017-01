 Mazda MX-5 Flyin' Miata: Kann denn Leistung Sünde sein?

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Nur von außen unscheinbar Die Tuner von Flyin' Miata haben in den kleinen Mazda MX-5 den V8-Motor der Corvette eingebaut (Foto: dpa)

Die Lust auf Leistung ist einfach unstillbar. Deshalb hat sich der Tuner Flyin' Miata beim Mazda MX-5 nicht mit den maximal 160 PS und 2,0 Litern Hubraum oder dem üblichen Chiptuning begnügt, sondern gleich den V8-Motor der legendären Corvette unter die Haube gequetscht. Acht Zylinder, 6,3 Liter Hubraum, 532 PS und 656 Newtonmeter machen den Zweisitzer zu einem Donnerkeil, der zum Schrecken der etablierten Sportwagen taugt.

Von außen sieht man das nicht. Da ist der MX-5 bis auf ein paar Aufkleber und das Ofenrohr von Auspuff völlig unscheinbar. Doch man muss nur den Startknopf drücken, schon ist einem alle Aufmerksamkeit sicher. Es ist, als würde ein Chorknabe plötzlich Heavy Metal spielen - so laut und dreckig beginnt der Winzling zu brüllen.

Mazda MX-5 Flyin' Miata Man mag es nicht glauben, aber dieser Roadster kann es locker mit einem Lamborghini aufnehmen. (Foto: dpa)

Und wenn mit einem scharfen Klacken der erste Gang ins Getriebe rutscht und die schwere Kupplung zuschnappt, gerät das gelernte System der PS-Koordinaten vollends aus den Fugen: Mit dem Leistungsgewicht eines Ferrari und dem Sprintvermögen eines Lamborghini beschleunigt der MX-5 plötzlich in 3,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h.

Wenn den Fahrer jenseits von 250 km/h der Mut verlässt, sind die Muskeln des Mazdas noch lange nicht schlapp. 330 km/h haben die Entwickler auf dem Prüfstand schon geschafft, schwärmen sie. Nur haben sie noch niemanden gefunden, der sich das auch auf der Straße traut.

Keine Handbreit Platz mehr im Motorraum Der Flyin' Miata kommt auf 532 PS und 656 Newtonmeter unter der Haube. Damit beschleunigt er in 3,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h. (Foto: dpa)

Dabei ist der MX-5 gar nicht so biestig, wie man es glauben möchte. Klar liegt er deutlich tiefer auf der Straße, ist bretthart abgestimmt, hat eine knochentrockene Schaltung und eine messerscharfe Lenkung. Und der Motor quittiert jedes Tröpfchen Sprit mit einem lüsternen Jauchzen. Doch wo schon deutlich schwächere Sportwagen oft vor Kraft kaum Laufen können, bringen die Semislick-Reifen die Power im Flyin' Miata überraschend gut auf die Straße.

Selbst wenn der MX-5 nicht mehr ganz so leichtfüßig und intuitiv auf der Ideallinie reitet und Kurven fährt wie das Original, muss man die Höllenmaschine nicht mühsam um die Kurven zwingen. Der Mazda ist immer noch handlicher als die meisten anderen Autos in dieser Leistungsklasse. Deshalb muss man es schon sehr wild treiben, bis der Flyin' Miata tatsächlich mal den Abflug macht. Außerdem bleiben alle Sicherheitssysteme und mit ihm das ESP beim Umbau an Bord.