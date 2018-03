Opel Grandland X Dieser Opel steht im Schatten der Franzosen

Seite 2 von 2: Günstiger als die Konzernschwester

Opels On-Star-Butler ist ebenfalls an Bord. Das Erbe von GM

Während der Fahrt kann sich der Opel hingegen kaum vom Peugeot absetzen. Wie schon der 3008 ist der Grandland betont komfortabel ausgelegt. Vor allem auf der Autobahn schluckt das SUV Wellen und Fugen gekonnt weg. Nur auf sehr schlechten Straßen dringen harte Schläge in den Innenraum.

Grundsätzlich überzeugend ist auch der Motor. Der Dreizylinderbenziner mit lediglich 1,2 Litern Hubraum fühlt sich in den meisten Fahrsituationen größer und stärker an als er ist. Die geringere Wucht bei niedrigen Drehzahlen macht er mit lebhaftem Temperament wett, so dass selbst eingefleischte Dieselfahrer keine Umgewöhnungsprobleme haben sollten.

Lediglich bei hoher Leistungsabfrage und oberhalb von 130 km/h gerät der kleine Turbo an seine Grenzen. Auch für den Anhängerbetrieb reicht die Kraft nicht, maximal dürfen lediglich 1.350 Kilogramm an den Haken. Der Verbrauch wiederum geht mit rund 6,5 Litern angesichts der Fahrzeuggröße durchaus in Ordnung. Allradantrieb gibt es für den Opel wie auch für den Peugeot übrigens nicht. Immerhin ist auf Wunsch eine Sechsstufenautomatik als Alternative zum manuellen Getriebe im Programm.

Der Opel Grandland X fährt gewohnt komfortabel. Sanft abgestimmt.

Apropos Ausstattung: Auch über die Optionsliste differenziert sich der Opel nur wenig von seinem Technikspender. Auf der Menükarte steht weitgehend das gleiche, lediglich die Preise unterscheiden sich. Allerdings sind sie schwer vergleichbar; wer das für sich günstigere Modell sucht, muss den Einzelfall durchrechnen. Im Fall des Testwagens stehen den 23.700 Euro für den Opel 23.650 Euro für den Peugeot gegenüber.

Auch bei anderen Pärchen sind die Opel-Basispreise etwas niedriger, dafür ist die Ausstattung bei Peugeot besser, während Opel für Sonderposten wie etwa eine Anhängerkupplung weniger Geld nimmt. Bedauerlich ist die wenig transparente Preispolitik aber vor allem bei den Assistenzsystemen. So bieten die Franzosen etwa in allen Varianten einen Notbremshelfer an, während es den bei Opel erst ab dem zweiten Ausstattungsniveau für 500 Euro Aufpreis gibt.

Der Grandland ist ein gutes SUV für komfortorientierte Fahrer, leistet sich keine großen Schwächen, zeigt aber auch kaum besonderen Stärken. Ähnlich eben wie der 3008, der den Auto-des-Jahres-Titel vor allem mit seiner Ausgeglichenheit geholt hat. Wirklich zwingende Argumente, sich aus dem franko-teutonischen Duo ausgerechnet für den Opel zu entscheiden, gibt es jedoch nicht. Am Ende muss der persönlichen Design-Geschmack oder der bessere Draht zum jeweiligen Vertragshändler entscheiden.

Allradantrieb ist im Opel-SUV nicht zu haben. Nicht für wilde Offroad-Fahrten

Technische Daten – Opel Grandland X 1.2 Turbo:

Fünftüriger Crossover mit fünf Sitzen. Länge: 4,48 Meter, Breite: 1,86 Meter (mit Spiegel: 2,10 Meter), Höhe: 1,61 Meter. Radstand: 2,68 Meter, Kofferraumvolumen: 514 – 1.652 Liter

1,2 Liter-Turbo-Dreizylinder, 96 kW/130 PS, maximales Drehmoment: 230 Nm bei 1.750 U/min, Sechsgang-Schaltgetriebe, Vmax: 188 km/h, 0-100 km/h:11,1 s, Normverbrauch: 5,4 l/100 km, CO2-Ausstoß: 124 g/km, Testverbrauch: 6,5 Liter, Abgasnorm: Euro 6, Effizienzklasse B, Preis: ab 23.700 Euro.

Kurzcharakteristik - Opel Grandland:

Warum: guter Fahrkomfort, kräftiger kleiner Benziner, gutes Platzangebot

Warum nicht: kein Allradantrieb, geringe Anhängelast

Was sonst: Peugeot 3008, Nissan Qashqai, Ford Kuga