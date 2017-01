Puristische Erscheinung, moderne Technik

Allem voran verleihen der Einzelsitz im Zusammenspiel mit dem markanten Hardtail-Look der Silhouette eine ungewohnte Luftigkeit Unterstützung kommt von den Speichenrädern, vorne schlank, hinten dagegen dick und fett, dazwischen wird die Optik von einem klassisch-britischen Paralleltwin mit Kühlrippen und zwei knackig-kurzen Schalldämpfern dominiert (Foto: Barbanti, Barshon, Kirn)

Auch wenn der Augenschein etwas anderes verheißt: Der Fahrkomfort fällt dank gut abgestimmter Federelemente sehr angenehm aus, dazu sitzt es sich durchaus bequem. Die über eine Schiene in Höhe und Neigung verschiebbare Aluminium-Sitzschale lässt dem Piloten die Wahl: Lässig in niedrigen knapp 70 Zentimeter cruisen oder 3 Zentimeter näher am Lenker und ein Zentimeter höher aktiver agieren, die Einstellung ist mit einem Schraubenschlüssel in wenigen Sekunden vollzogen.

Letzteres bietet sich für kurvige Strecken an, auf denen die Triumph mit ihrem fahraktiven Charakter punkten kann. Denn anders als viele Custombikes benimmt sich die Bobber handlich und weckt Vertrauen. Trotz des langen Radstands und der hecklastigen Gewichtsverteilung fährt die Britin flott und erstaunlich neutral durch die Ecken – die vom britischen Reifenhersteller Avon speziell für dieses Motorrad entwickelten Cobra-Reifen fördern mit ihrem geringen Eigengewicht die Agilität; außerdem warten sie mit einem überragenden Nassgrip auf.

Die über eine Schiene in Höhe und Neigung verschiebbare Aluminium-Sitzschale lässt dem Piloten die Wahl: Lässig in niedrigen knapp 70 Zentimeter cruisen oder 3 Zentimeter näher am Lenker und ein Zentimeter höher aktiver agieren (Foto: Barbanti, Barshon, Kirn)

Dem klassischen Konzept angepasst zeigt sich die Bremsanlage mit eher zurückhaltender Wirkung vorn. Wer ordentlich verzögern will, muss den Fußbremshebel aktivieren – der Bobber bremst amerikanisch hinten.

Im Gegensatz zur puristischen Erscheinung fällt die Ausstattung der Britin alles andere als spartanisch aus. Neben der abschaltbaren Traktionskontrolle und einem ABS lässt sich die Neigung des Rundinstruments über einen Schnellverschluss variieren, eine Taste am linken Lenkerende steuert viele Anzeigen im integrierten LC-Display bis hin zur Drehzahl. Getreu dem Customizing-Gedanken offeriert Triumph jede Menge Zubehörteile, die den Bobber-Stil weiter verfeinern.

Doch auch die „normale“ Triumph Bonneville Bobber ist schon ein ganz besonderes Motorrad, das den nicht gerade günstigen Preis von 12.500 Euro mit individueller Optik, feinen Detaillösungen, einem durchzugsstarken Antrieb und gelungenem Fahrverhalten zurückzahlt.

„Slash-Cut“-Peashooter-Doppeltöpfe aus gebürstetem Edelstahl Sie begeistern vor allem in der Drehzahlmitte mit überraschend volltönendem Bobber-Sound (Foto: Barbanti, Barshon, Kirn)

Technische Daten - Triumph Bonneville Bobber

Motor: Flüssiggekühlter 1,2-Liter-Reihenzweizylinder, vier Ventile pro Zylinder, Leistung: 57 kW/77 PS, Maximales Drehmoment: 106 Nm bei 4.000 U/min, Sechsganggetriebe, Kette.

Fahrwerk: Doppelschleifen-Stahlrohrrahmen, Telegabel Ø 41 mm, nicht verstellbar, Stahlrohr-Zweiarmschwinge, Zentralfederbein, nicht verstellbar; Reifen 100/90-19 (vorne) und 150/80 R16 (hinten). Scheibenbremse vorn 31 cm, Doppelkolben-Schwimmsattel; hinten 25,5 cm, Einkolben-Schwimmsattel, ABS, Traktionskontrolle, zwei Fahrprogramme.

Maße und Gewichte: Radstand 1,51 Meter, Sitzhöhe 69 cm, Gewicht trocken 228 kg, Tankinhalt 9,1 Liter.

Messwerte: Vmax: 177 km/h, Verbrauch (Werksangabe): 4,1 Liter/100 km.

Preis: 12.500 Euro