Alles unter Kontrolle

Sensible Software Die Start-Stopp-Automatik des Feld-Schweden ist besonders eifrig bei der Sache: Sie schaltet den Motor schon ab, noch ehe der Wagen ganz steht. Was besonders umweltbewusst wirkt, macht es in der Praxis beinahe unmöglich, den Wagen vor einer roten Ampel langsam ausrollen zu lassen. Vor allem im innerstädtischen Berufsverkehr ist der Motor dann oft schneller aus als nötig. (Foto: Florian Hückelheim)

So wie außen der wabenstrukturierte Kühlergrill und die markanten Türsicken gefallen, so macht innen die hochwertige Materialauswahl und die gute Verarbeitung des Leders mit schönen Ziernähten einen angenehmen Eindruck.

Für unseren Geschmack gab es allerdings insgesamt ein paar Knöpfe zu viel, und wie üblich sind einige Volvo-Fahrsicherheits-Assistenten extrem sensibel und piepen aufmerksam bei jeder sich bietenden Gelegenheit. Aber das lässt sich ja ohne großen Aufwand individuell einstellen.

Wie bei der schwedischen Marke unter chinesischer Regie nicht anders zu erwarten, steht die Sicherheit im Vordergrund. Der S60 Cross Country lässt seinen Fahrer beispielsweise dank des „Cross Traffic Alert“ oft entspannter ausparken, obwohl er nach hinten raus so unübersichtlich ist. Sensoren erkennen Fahrzeuge hinter dem Volvo auf bis zu 30 Meter Distanz, auf kürzeren Entfernungen sogar Fußgänger und Radfahrer.

Typisch schwedisch, aber nicht die neueste Generation Zugegeben, das Bediensystem aus den früheren Volvo-Generationen könnte man mit „Krieg der Knöpfe“ umschreiben. Aber der Besitzer weiß schon bald, wo das Wichtigste liegt, und kann im Notfall alles auch mit behandschuhten Fingern bedienen. (Foto: Florian Hückelheim)

Wer sich für den optionalen Park Assist Pilot entscheidet, kann das Einparken aber auch komplett dem Auto überlassen, man muss nur eine Lücke finden, die rund 20 Prozent größer ist als der 4,64 Meter lange Wagen.

Staus verlieren an Langeweile-Faktor und der Stadtverkehr an Stress, weil das Abstandsregelsystem ACC auf der Autobahn und in der Stadt automatisch die gewünschte Geschwindigkeit sowie gleichbleibenden Abstand zum Vorausfahrenden einhalten.

Schießt mal jemand quer, greift der serienmäßige Notbremsassistent („City Safety“) ein, der auch träumende Fußgänger beziehungsweise allzu forsche Radfahrer identifizieren kann. Er warnt zunächst, tritt aber, wenn es nötig wird, auch selber elektronisch das Bremspedal voll durch.

Standesgemäß bereift Der hochbeinige Schwede macht nicht auf Lifestyle-Offroader mit Niederquerschnittsreifen. Die Reifenflanken sind trotz 17-Zoll-Felgen schön hoch und absolut für leichtes Gelände geeignet. Und dort schlägt er sich auch auf rutschigen Waldwegen – plötzlich war die Schranke zum Forstweg geöffnet – wacker. (Foto: Florian Hückelheim)

Die mittlerweile in dieser Preisklasse obligatorische Rückfahrkamera ist ebenfalls an Bord, und blendet dynamische Führungslinien ein. Bild und Auflösung sind ordentlich, für moderne Ansprüche ist allerdings der Monitor mittlerweile zu winzig.

Und wie fährt er sich? So unauffällig, sprich ordentlich, wie er optisch wirkt. Bei den Allradmodellen T5 und D4 wechselt die 6- oder 8-Gang-Automatik, die bei Volvo Geartronic heißt, die Gänge schnell und kaum spürbar. Wem das zu unauffällig oder zu früh passiert, der greift einfach selber in die Schaltwippen hinter dem Lenkrad. In diesem Diesel macht auch der Sportmodus richtig Spaß.

Sparsam und leise ist der Cross Country aber nicht gerade, in puncto Langstrecke und Reisekomfort gibt es eindeutig bessere Angebote in der Preisklasse um 50.000 Euro herum. Im S60 singt bei hohen Geschwindigkeiten der Wind sein Lied unüberhörbar für die Insassen,. Und vom Normverbrauch von 5,7 Liter Diesel waren wir oft zwei bis drei Liter entfernt.

Zum dezenten Gerumpel des Fahrwerks, dass sich komischerweise erst bei sehr hohen Geschwindigkeiten beruhigt, passt die Stereoanlage sehr gut. Das 650 Watt starke Soundsystem von Harman Kardon hat einen aktiven Bass und Surroundsound, der nicht nur die Innenverkleidungen der Türen zum mitbrummen animiert, sondern im Bedarfsfall auch die Fensterscheiben der Nachbarhäuser.

Völlig still im Hintergrund arbeitet hingegen die moderne Energierückgewinnung, die auch Mazda einsetzt: Beim Bremsen wird Bewegungsenergie umgewandelt und gespeichert, was Motor und Batterie entlastet. Etwas auffälliger setzt sich die ebenfalls Sprit sparende Start-Stopp-Automatik in Szene: Sie greift bei dem Schweden nicht ganz so harmonisch ins Fahrgeschehen ein, wie man das etwa bei aktuellen Mercedes- und BMW-Modellen in der Mittelklasse erlebt.

Nicht weniger als sechs verschiedene Ausstattungslinien stehen dem S60-Käufer zur Verfügung, vom Momentum D3 mit 6-Gang-Handschaltung ab 37.750 Euro bis zum Summum T5 ab 46.700 Euro, es heißt also genau vergleichen.

Wer braucht dieses Auto? In erster Linie wohl Volvo-Fans, die bewusst ein etwas „schrägeres“, sprich exotischeres Modell fahren wollen, und dabei doch traditionsverhaftet sind. Denn der D4 ist innerlich ein bisschen unmodern. Andererseits gehört er zu den letzten, von seinen Fans sehr geschätzten Fünfzylinder-Dieselmodellen, die noch im Programm sind. Inzwischen hat Volvo begonnen, die Modellpalette komplett auf Vierzylinder umzustellen. Agil ist der Wagen aber nicht, gerade im kalten Zustand erinnert man sich wieder an die Bezeichnung „Schwedenpanzer“.

Und dieser nicht gerade sparsame, etwas knurrige 2,4 Liter Turbodiesel, der seine souveräne Maximalleistung schon ab 1500 Touren an die Kurbelwelle wuchtet, der ist in Kombination mit dem Allradantrieb nicht das schlechteste Argument für eine Probefahrt. Gerne auch abseits des Asphalts.

Überflüssiges Mode-Statement oder einfach der schickere Soft-Offroader? Diese Frage muss jeder SUV-Fan am Ende für sich persönlich beantworten. Wir kaufen Volvo die Erfindung der „ersten SUV-Limousine“ aber nicht so ganz ab, denn vier Türen zum Trotz sprechen Dachlinie und Platzverhältnisse hinten eher für die Bezeichnung Crossover beziehungsweise SUV-Coupé. Aber immerhin eines mit dem guten alten Fünfzylinder-Diesel. (Foto: Florian Hückelheim)

Motor & Antrieb: Volvo S60 Cross Country D4 AWD Automatik Motor: Fünfzylinder-Turbodieselmotor Hubraum: 2.400 ccm Max. Leistung: 140 kW / 190 PS bei 4.000 U/min Max. Drehmoment: 440 Nm bei 1.500 - 2.750 U/min Antrieb: Allradantrieb Getriebe: 6-Gang-Automatikgetriebe

Maße und Gewichte Länge: 4637 mm Breite (ohne/mit Außenspiegeln): 1866 / 2097 mm Höhe: 1539 mm Radstand: 2774 mm Wendekreis: 11,4 m Bodenfreiheit: 20,1 cm Leergewicht: 1.744 kg Zuladung: 486 kg Anhängelast gebremst / ungebremst: 1.900 / 750 kg Dachlast: 75 kg Kofferraumvolumen: 380 Liter