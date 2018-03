 Basketball: Basketball-Talent Wagner mit Michigan im Viertelfinale

Basketball-Talent Moritz Wagner hat mit den Michigan Wolverines das Viertelfinale um die College-Meisterschaft in den USA erreicht. Das Team der University of Michigan setzte sich im Achtelfinale in Los Angeles mit 99:72 (52:28) gegen Texas A&M durch.

Das Team der Wolverines mit Moritz Wagner (13) feiert den Einzug ins Viertelfinale der College-Meisterschaft. Foto: Jae Hong/FR170211 AP (Foto: dpa) Texas A&M - Michigan Wolverines Der 20-jährige Berliner erzielte 21 Punkte und holte drei Rebounds. Sein Mannschafts-Kollege Muhammad-Ali Abdur-Rahkman war mit 24 Punkten Michigans Topscorer. In der Runde der letzten Acht treffen die Wolverines auf den Gewinner der Partie zwischen Gonzaga und Florida State. Das Viertelfinalspiel findet bereits am Samstag ebenfalls in Los Angeles statt. Beim alljährlichen NCAA Tournament kämpfen 68 Mannschaften um die Meisterschaft im College-Basketball. Spielstatistik Texas A&M-Michigan NCAA Bracket