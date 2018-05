 Basketball: Baskets Oldenburg gleichen in Playoffs gegen ALBA Berlin aus

Oldenburg (dpa) - Die EWE Baskets Oldenburg haben in der Playoff-Viertelfinalserie gegen ALBA Berlin den 1:1-Ausgleich geschafft.

Albas Trainer Aito Garcia Reneses mahnt, nach der Niederlage in der zweiten Partie der Serie gegen Oldenburg, zur Vorsicht.

Der deutsche Vizemeister bezwang im zweiten von fünf möglichen Spielen das Team des spanischen Trainers Aito Garcia Reneses mit 105:100Der deutsche Vizemeister bezwang im zweiten von fünf möglichen Spielen das Team des spanischen Trainers Aito Garcia Reneses mit 105:100 (92:92, 44:51) nach Verlängerung und revanchierte sich damit für die deutliche 88:114-Pleite im ersten Aufeinandertreffen in Berlin. Das dritte Match findet am Samstag (18.00 Uhr) wieder in Berlin statt.

Dominierten in Spiel eins noch die ALBA-Profis die Partie nach Belieben, war die Mannschaft von Trainer Mladen Drijencic vor 5531 Zuschauern in Oldenburg gleichwertig. Vor allem Center Rasid Mahalbasic brachte mit seinen insgesamt 28 Punkten die Baskets immer wieder zurück ins Spiel. ALBA hatte zwar lange Zeit stets die bessere Antwort parat, konnte sich allerdings nicht entscheidend absetzen.

In der Schlussphase verpassten beide Teams die Entscheidung und mussten folgerichtig in die Extraspielzeit gehen. Dort besaßen die Oldenburger auch dank des wie entfesselt spielenden Routiniers Rickey Paulding (25 Punkte) die besseren Nerven. Für ALBA traf Peyton Siva (21) am besten.

