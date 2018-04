 Basketball: Boston verliert erneut gegen Milwaukee

Die Boston Celtics haben in den Playoffs der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA eine erneute Niederlage kassiert. Das Team aus Massachusetts verlor Spiel vier der Erstrunden-Serie gegen die Milwaukee Bucks mit 102:104 (35:51).

Bostons Jaylen Brown (vorne) zieht gegen Milwaukees Jabari Parker zum Korb. Foto: Morry Gash/AP (Foto: dpa) Milwaukee Bucks - Boston Celtics

Bostons Jaylen Brown war mit 34 Punkten der Topscorer der Begegnung. Zusätzlich holte der 21-Jährige acht Rebounds. Bei den Gastgebern überzeugten Giannis Antetokounmpo (27 Punkte) und Khris Middleton (23 Punkte).

Nach Bostons zweiter Niederlage in Folge steht es in der Best-of-Seven-Serie 2:2-Unentschieden. Spiel fünf wird am Dienstag in Boston ausgetragen. Nationalspieler Daniel Theis erlitt einen Meniskusriss im März und steht den Celtics bis zum Saisonende nicht zur Verfügung.

Spielstatistik Boston Celtics-Milwaukee Bucks

NBA-Playoff-Spielplan