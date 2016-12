 Basketball Bundesliga: Basketball: Alba Berlin holt fünften Sieg in Folge

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Köln (SID) - Altmeister Alba Berlin ist in der Basketball-Bundesliga weiter im Aufwind. Das 92:82 (47:48) bei den Basketball Löwen Braunschweig war bereits der fünfte Sieg in Folge für die Berliner, die damit ihren fünften Platz in der Tabelle festigten. Beste Alba-Werfer waren Elmedin Kikanovic und Dragan Milosavljevic mit jeweils 19 Punkten.

Bereits am zweiten Weihnachtstag sind beide Teams wieder im Einsatz. Alba empfängt ab 15.30 Uhr Abstiegskandidat Rasta Vechta, Braunschweig ist ab 18.00 Uhr Gastgeber der Eisbären Bremerhaven.