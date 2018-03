 Basketball: Deutliche Pleite für NBA-Star Schröder und die Atlanta Hawks

Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder hat mit den Atlanta Hawks eine deutliche Niederlage kassiert.

Das Team des Spielmachers verlor in der nordamerikanischen Profiliga NBA bei den Indiana Pacers mit 87:112 (37:53) und bleibt mit einer Bilanz von 20:46-Siegen am Tabellenende der Eastern Conference.

Schröder kam in einer enttäuschenden Hawks-Mannschaft auf 15 Punkte. Nur sechs von 14 Würfen aus dem Feld fanden beim Braunschweiger das Ziel. „Ich hoffe, wir lernen aus dieser Pleite”, sagte Atlantas Trainer Mike Budenholzer. „Wenn eine Mannschaft so richtig aggressiv auftritt, musst du dieses Feuer mit Feuer bekämpfen. Heute haben wir das nicht getan.”

Paul Zipser fehlte den Chicago Bulls bei der 83:99 (47:49) bei den Detroit Pistons aufgrund einer Fußverletzung zum siebten Mal in Serie. Cameron Payne (17 Punkte) traf für den sechsfachen NBA-Champion (22:43) am besten.

Im Duell der Tabellenführer Ost gegen West beendeten die Toronto Raptors die Siegesserie der Houston Rockets. Die Kanadier gewannen mit 108:105 und fügten der Mannschaft um MVP-Kandidat James Harden (40 Punkte) nach zuletzt 17 Erfolgen hintereinander wieder eine Niederlage zu.

