 Basketball: James und Curry Kapitäne im NBA-Allstar-Game

Die Basketball-Superstars LeBron James und Stephen Curry führen beim diesjährigen Allstar-Game der NBA die beiden Teams als Kapitäne an.

LeBron James (M.) von den Cleveland Cavaliers wirds beim All-Star-Game Kapitän sein. Foto: Tony Dejak (Foto: dpa) Superstar

Deutsche Basketball-Profis schafften es nicht in die erste Auswahl der Fans für die Startformationen, die die nordamerikanische Profiliga NBA bekanntgab. Insgesamt zehn Spieler bekamen von den Zuschauern die meisten Stimmen und stehen damit als Startspieler der beiden Mannschaften für das Allstar-Game am 18. Februar in Los Angeles fest.

Cleveland-Profi James, der zum 14. Mal in Serie für das Allstar-Game nominiert wurde, und Curry vom Titelverteidiger Golden State Warriors dürfen als Kapitäne aus den insgesamt 24 für die Partie nominierten Spielern wählen. Die zehn von den Fans gewählten Profis bilden die Startformationen, die Reserve wird noch bekannt gegeben. Neben James sind aus dem Osten Giannis Antetokounmpo, DeMar DeRozan, Joel Embiid und Kyrie Irving dabei. Im Westen wählten die Fans neben Curry DeMarcus Cousins, Anthony Davis, Kevin Durant und James Harden.

Die NBA hat in diesem Jahr erstmals den Modus für das Duell der besten und beliebtesten Profis geändert. So gibt es in diesem Jahr erstmals kein Duell zwischen dem Osten und dem Westen mehr, stattdessen stellen sich die beiden Kapitäne ihre Teams zusammen.

