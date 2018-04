 Basketball: LeBron James führt Cleveland zum Playoff-Sieg gegen Indiana

Cleveland (dpa) – Basketball-Star LeBron James hat mit den Cleveland Cavaliers in den Playoffs der nordamerikanischen NBA den ersten Sieg gefeiert. Der Vizemeister konnte sich gegen die Indiana Pacers mit 100:97 (58:46) durchsetzen.

Führte die Cleveland Cavaliers zum ersten NBA-Playoff-Sieg gegen die Indiana Pacers: Superstar LeBron James Foto: Leah Klafczynski (Foto: dpa) LeBron James

Die Houston Rockets gewannen gegen die Minnesota Timberwolves klar 102:82Der 33-jährige James war mit 46 Punkten und zwölf Rebounds der Matchwinner der Gastgeber. Kevin Love steuerte 15 Punkte zum Heimerfolg der Cavs bei. Für die Pacers war Victor Oladipo mit 22 Punkten am erfolgreichsten. In der Best-of-Seven-Serie steht es nach Clevelands Sieg 1:1. Spiel drei ist für Freitag in Indianapolis angesetzt.

Die Houston Rockets gewannen gegen die Minnesota Timberwolves klar 102:82 (55:40). Rockets-Aufbauspieler Chris Paul erzielte 27 Punkte und verteilte acht Rebounds. James Harden kam auf zwölf Zähler. In der Best-of-Seven-Serie liegen die Rockets mit 2:0 in Führung. Das dritte Spiel wird am Samstag in Minneapolis ausgetragen.

Die Utah Jazz besiegten Oklahoma City Thunder 102:95 (53:46). Vor dem dritten Spiel in Salt Lake City am Samstag steht es 1:1 in der Erstrunden-Serie.

