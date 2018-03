 Basketball: Nationalspieler Benzing fehlt Würzburgern mehrere Wochen

Würzburg (dpa) - Die Basketballer von s. Oliver Würzburg müssen in der Bundesliga-Schlussphase einen schweren personellen Schlag verkraften. Wie die Unterfranken mitteilten, fällt Top-Scorer Robin Benzing für mehrere Wochen aus.

Robin Benzing hat sich eine Bänderverletzung im Knöchel zugezogen. Foto: Hendrik Schmidt (Foto: dpa) Ausfall

Der Kapitän der Nationalmannschaft hat sich am Samstag beim 74:91 gegen Ulm eine Bänderverletzung im Knöchel zugezogen. Kapitän Kresimir Loncar muss „höchstwahrscheinlich am verletzten Handgelenk operiert werden”. Das würde das Saison-Aus für den 35-Jährigen bedeuten. Die Würzburger, die um den Einzug in die Playoffs kämpfen, wollen noch in dieser Woche einen Ersatz für Benzing und Loncar holen.

