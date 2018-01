 Basketball: NBA: Erneute Niederlage für Schröder mit Atlanta

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Das Team aus dem US-Staat Georgia musste sich am Montag den Los Angeles Clippers knapp mit 107:108Das Team aus dem US-Staat Georgia musste sich am Montag den Los Angeles Clippers knapp mit 107:108 (47:58) geschlagen geben. Der 24 Jahre alte Braunschweiger erzielte 18 Punkte, zusätzlich holte der Nationalspieler vier Rebounds und gab einen Assist. Topscorer der Partie war Clippers-Spieler Lou Williams, der am Ende 34 Zähler auf dem Konto hatte. Center DeAndre Jordan steuerte mit 25 Punkten und 18 Rebounds ein Double-Double zum Heimsieg der Clippers bei. Atlanta ist mit zehn Siegen und 30 Niederlage das schlechteste Team der gesamten Liga.

Auch für Nationalspieler Paul Zipser und die Chicago Bulls gab es eine Niederlage. Das Team unterlag den Houston Rockets 107:116 (55:60). Der 23-jährige Zipser erzielte zwei Punkte. Bei den Texanern konnten Eric Gordon und Chris Paul mit jeweils 24 Punkten und neun Assists überzeugen. Rockets-Superstar James Harden fehlt seinem Team derzeit wegen einer Oberschenkelverletzung. Nach der zweiten Niederlage in Folge belegt Chicago mit 14 Siegen und 27 Niederlagen den drittletzten Platz in der Eastern Conference.

Spielstatistik Atlanta Hawks-Los Angeles Clippers

Spielstatistik Houston Rockets-Chicago Bulls

NBA Tabelle