 Basketball NBA: LA Lakers enthüllen "Shaq"-Statue im März

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Los Angeles (SID) - Der frühere Basketball-Superstar Shaquille O'Neal erhält eine Bronze-Statue vor der Spielstätte seines langjährigen Klubs Los Angeles Lakers. Das Denkmal des Mitglieds der NBA-Ruhmeshalle soll am 24. März enthüllt werden und "Shaq" in Überlebensgröße im Anflug auf einen Dunking zeigen. Vor dem Staples Center leistet der 44-Jährige anderen Sportgrößen wie Basketballer Kareem Abdul-Jabbar oder Eishockey-Legende Wayne Gretzky in drei Metern Höhe Gesellschaft.

O'Neal trug zwischen 1996 und 2004 das Lakers-Trikot und gewann zwischen 2000 und 2002 drei NBA-Titel in Folge.