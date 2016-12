 Basketball NBA: NBA: James überholt Malone in Topscorer-Liste und ist neuer Achter

Milwaukee (SID) - Superstar LeBron James von Meister Cleveland Cavaliers arbeitet sich in der Liste der besten NBA-Punktesammler der Geschichte immer weiter nach vorne und ist nun bereits Achter. Durch seine 34 Zähler beim 114:108 der Cavs nach Verlängerung bei den Milwaukee Bucks hat der 31-Jährige in seiner Karriere nun 27.442 Punkte erzielt und verdrängte damit Moses Malone (27.409).

James, viermaliger MVP der nordamerikanischen Basketball-Profiliga, hatte in der laufenden Spielzeit bereits Elvin Hayes und Hakeem Olajuwon verdrängt. Um Center-Legende Shaquille O'Neal vom siebten Platz zu stoßen, muss er 28.596 Punkte erzielen.

In Dirk Nowitzki auf Platz sechs (29.552) liegt nur noch ein momentan aktiver Profi in der ewigen Scorerliste vor James. Der 38-jährige Nowitzki, der aktuell wegen Achillessehnenproblemen bei den Dallas Mavericks pausiert, ist der einzige Spieler in den Top 10, der nicht in den USA geboren wurde.

Dank James bleiben die Cavaliers mit einer Bilanz von 20:6 Siegen weiter das beste Team der Eastern Conference. Im Westen führen die Golden State Warriors (25:4), die sich souverän mit 104:74 gegen Utah Jazz durchsetzten. Der zweimalige MVP Stephen Curry war mit 25 Punkten erfolgreichster Werfer der Begegnung.

Erst nach zweimaliger Verlängerung bezwangen die Orlando Magic im Florida-Duell die Miami Heat mit 136:130. Aufbauspieler Isaiah Thomas erzielte beim 112:109 seiner Boston Celtics bei den Memphis Grizzlies 44 Punkte und erreichte damit einen Karriere-Bestwert.

Die Liste der erfolgreichsten NBA-Werfer im Überblick:

1. Kareem Abdul-Jabbar (38.387)

2. Karl Malone (36.928)

3. Kobe Bryant (33.643)

4. Michael Jordan (32.292)

5. Wilt Chamberlain (31.419)

6. Dirk Nowitzki* (29.552)

7. Shaquille O'Neal (28.596)

8. LeBron James* (27.442)

9. Moses Malone (27.409)

10. Elvin Hayes (27.313)

*=noch aktiv