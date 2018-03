 Basketball: NBA: Schröder mit persönlicher Bestleistung von 41 Punkten

Basketball-Jungstar Dennis Schröder hat in der nordamerikanischen NBA eine persönliche Bestleistung aufgestellt: Der 24-Jährige erzielte beim 99:94 (41:42) seiner Atlanta Hawks gegen die Utah Jazz 41 Punkte und erreichte damit einen Rekordwert.

Außerdem verteilte er sieben Assists. Trotz des Auswärtserfolgs nach zuletzt sechs Niederlagen ist das Team aus Georgia mit 21 Siegen und 50 Niederlagen weiter Tabellenletzter in der Eastern Conference.

Basketball-Superstar Dirk Nowitzki kassierte mit den Dallas Mavericks die dritte Niederlage in Folge. Die Texaner mussten sich den New Orleans Pelicans mit 105:115 (52:54) geschlagen geben. Der 39-jährige Würzburger erzielte 19 Punkte und war zusammen mit Harrison Barnes (19 Punkte) der punktbeste Spieler im Team der Mavs. Landsmann Maxi Kleber verbuchte einen Zähler bei der Auswärtsniederlage. Pelicans-Allstar Anthony Davis führte sein Team mit 37 Punkten zum Erfolg. Dallas bleibt mit nun 22 Siegen und 49 Niederlagen weiter auf dem drittletzten Platz in Western Conference.

Die Boston Celtics besiegten ohne den verletzten Daniel Theis die Oklahoma City Thunder knapp 100:99 (45:48). Die Celtics bleiben mit einer Bilanz von 48 Siegen und 23 Niederlagen weiter auf dem zweiten Platz im Osten.

