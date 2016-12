 Basketball NBA: "Shaq" zu Ehren: Heat vergeben Trikotnummer 32 nicht mehr

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Miami (SID) - Mehr als zehn Jahre nach dem Gewinn der ersten Meisterschaft in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA hat Miami Heat seinen früheren Superstar Shaquille O'Neal auf besondere Weise geehrt. Im Rahmen des Spiels gegen die Los Angeles Lakers wurde O'Neals ehemaliges Trikot mit der Nummer 32 unter das Hallendach gezogen, und die Nummer wird beim dreimaligen NBA-Champion nicht mehr vergeben.

2004 hatte "Shaq" Miami den Gewinn der Meisterschaft versprochen, als er mit einem Sattelzug in die Stadt gefahren war, und war zwei Jahre später entscheidend an der Einlösung des Versprechens beteiligt. Bei der emotionalen Halbzeitzeremonie am vergangenen Donnerstag nun steuerte seine Mutter Lucille eine Nachbildung des Trucks im Miniaturformat ins Halleninnere.

"Wenn man Titel gewonnen hat, ist das ansteckend", sagte O'Neal, der zuvor mit den Lakers zwischen 2000 und 2002 drei Meisterschaften gefeiert hatte: "Ich fühlte mich, als hätte ich noch eine Menge zu geben." Das heutige Heat-Team ließ sich offenbar von O'Neals Worten beflügeln und wandelte gegen die Kalifornier einen Rückstand noch in einen 115:107-Sieg um.

O'Neal hatte Miamis Trikot zwischen 2004 und 2008 getragen. Auch die Lakers werden ihren ehemaligen Spieler O'Neal (1996 bis 2004) im kommenden Jahr würdigen: Am 24. März wird vor dem Staples Center eine Bronzestatue in Überlebensgröße enthüllt.