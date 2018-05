 Basketball: Superstar James führt Cleveland ins Playoff-Halbfinale

Die Cleveland Cavaliers um Basketball-Superstar LeBron James haben als erste Mannschaft das Playoff-Halbfinale in der nordamerikanischen Profiliga NBA erreicht.

LeBron James (r) stiehlt Serge Ibaka den Basketball aus der Hand. Foto: Tony Dejak/AP (Foto: dpa) Balldieb

„Wir sind froh, wieder die Möglichkeit zu haben, um einen Titel zu spielen. Das ist unser Ziel”, sagte der erneut überragende James nach dem ungefährdeten 128:93 gegen die Toronto Raptors. Die Cavs, Champion von 2016, können nun zum vierten Mal in Serie in die Finalserie einziehen, für James geht es um die vierte Meisterschaft seiner Karriere.

Während Vizemeister Cleveland in der ersten Runde beim 4:3 gegen die Indiana Pacers noch größere Probleme hatte, lief beim souveränen 4:0 gegen Toronto vieles besser. „Ich glaube an meine Mitspieler”, sagte James. Während Fans und Medien seine zum Playoff-Start oft schwächelnden Teamkollegen kritisierten, redete der 33-Jährige sie lieber stark - mit Erfolg. „Für mich ist es unmöglich, den Glauben zu verlieren”, sagte James, der in der Serie auf überragende 34 Punkte, 8,3 Rebounds und 11,3 Assists pro Spiel kam. Am Montag (Ortszeit) steuerte James 29 Punkte bei, Kevin Love kam auf weitere 23.

Zwölfmal war James in seiner Laufbahn nun schon an einem 4:0-Sieg, einem sogenannten Sweep, in der K.o.-Runde beteiligt, so oft wie kein anderer NBA-Spieler jemals zuvor. Im Halbfinale kommt es für Cleveland nun zum Duell mit den Boston Celtics oder den Philadelphia 76ers. Die Sixers wehrten am Montag den ersten Matchball des Rekordmeisters aus Boston ab und siegten im vierten Spiel der Zweitrunden-Serie 103:92.

Philadelphias Dario Šarić war mit 25 Punkten der Topscorer. Der Australier Ben Simmons kam auf 19 Punkte und 13 Rebounds. Durch den Heimerfolg konnten die 76ers den Rückstand in der Best-of-Seven-Serie auf 1:3 verkürzen. Mit einem Heimsieg in Spiel fünf am Mittwoch könnten die Celtics, bei denen Nationalspieler Daniel Theis weiterhin verletzt fehlt, jedoch das Halbfinal-Ticket lösen.

