 Basketball: Trotz Westbrook-Feuerwerk: Nowitzki und Dallas siegen

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Trotz der Erfolgsserie liegt Dallas mit 13 Siegen und 25 Niederlagen weiterhin am Ende der Western Conference. Harrison Barnes war mit 24 Punkten Dallas erfolgreichster Punktesammler. Rookie-Aufbauspieler Dennis Smith Jr. steuerte 19 Punkte zum Sieg der Texaner bei. „Er war großartig heute Abend”, sagte Rick Carlisle über Smith Jr. „Er beendete das Spiel mit einigen wichtigen Körben und Freiwürfen”.

Der 39-jährige Nowitzki verbuchte 13 Zähler und holte vier Rebounds. Landsmann Maxi Kleber kam auf sieben Punkte und fünf Rebounds. Der Mann des Abends war jedoch Russell Westbrook. Der wertvollste Spieler (MVP) der vergangenen Saison erzielte sein zwölftes Triple-Double der laufenden Saison. Westbrook erzielte 38 Punkte, 15 Rebounds und elf Assists.

„Wir waren einfach nicht in der Lage, sie in den entscheidenden Momenten zu stoppen”, sagte Westbrook im Anschluss. Paul George (25 Punkte) und Carmelo Anthony (21 Punkte) konnten ebenfalls trotz der Niederlage überzeugen.

Die Boston Celtics konnten ihre Erfolgsserie ebenfalls ausbauen. Das Topteam der Eastern Conference besiegte die Brooklyn Nets 108:105 (61:59). Nationalspieler Daniel Theis erzielte sechs Punkte beim Heimerfolg seiner Mannschaft. Celtics-Superstar Kyrie Irving war mit 28 Punkten der Topscorer im Spiel. Al Horford (10 Punkte/10 Rebounds) verbuchte ein Double-Double. Nach dem dritten Sieg in Serie liegt Boston mit 30 Siegen und 10 Niederlagen weiter auf dem ersten Platz im Osten.

Paul Zipser und die Chicago Bulls kassierten nach zuletzt drei Siegen in Serie eine Niederlage. Mit 110:114 (63:59) zog die Mannschaft gegen die Washington Wizards den Kürzeren. Der 23-jährige Zipser blieb ohne Punkte. Chicagos Kris Dunn (19 Punkte/11 Assists) erzielte ein Double-Double. Matchwinner aufseiten der Gastgeber war Bradley Beal, der am Ende 39 Punkte, neun Rebounds und neun Assists zu Buche stehen hatte. Mit 13 Siegen und 23 Niederlagen rangieren die Bulls auf den hinteren Plätzen in der Eastern Conference.

Spielstatistik Dallas Mavericks-Oklahoma City Thunder

Spielstatistik Brooklyn Nets-Boston Celtics

Spielstatistik Chicago Bulls-Washington Wizards