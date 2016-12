 Biathlon Doping: Russischer Biathlonverband zu Doping-Anschuldigungen: "Kennen Namen nicht"

Moskau (SID) - Der russische Biathlonverband RBU hat nach eigenen Angaben keine Kenntnis über die Identität der 31 dopingverdächtigen Athleten aus dem McLaren-Report. "Wir kennen die Namen der Sportler nicht, die von unseren Kollegen von der IBU diskutiert werden. Wir sind aber bereit, sie mit umfassenden Informationen über jeden RBU-Athleten zu versorgen, der je an einer Biathlon-Veranstaltung teilgenommen hat", hieß es in einer Mitteilung.

Die RBU gehe jedoch davon aus, dass der Großteil bereits bestraft wurde oder betreffende Sportler ihre Karriere bereits beendet haben. Zudem betonte der Verband, dass es spätestens seit dem Führungswechsel 2014 eine Null-Toleranz-Politik für Dopingsünder gebe und alles für einen sauberen Sport getan werde. "Ein Beweis für die Null-Toleranz-Politik ist die Zusammenarbeit mit ausländischen Experten wie Ricco Groß und Wolfgang Pichler", hieß es.

Pichler arbeitete zwischen 2011 und 2013 mit der Frauenmannschaft zusammen, Groß ist aktuell für das Männerteam verantwortlich. Beide würden "niemals ihren Ruf gefährden", wenn in Russland ohne Rücksicht auf Verluste gedopt werden würde.

31 Biathleten gehören zu den dopingverdächtigen Athleten aus Russland, die Ermittler Richard McLaren in seinen Untersuchungen zum Doping-Skandal belastet. Der Weltverband IBU hatte in der Vorwoche eine Expertengruppe mit Mitgliedern aus fünf Nationen gegründet, um die Fälle zu prüfen und anschließend an den Vorstand zu berichten. Bereits am Donnerstag könnten erste Ergebnisse präsentiert werden.