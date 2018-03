 24.05.2016 17:45 - Infineon Technologies-Aktie - WKN 623100: Infineon Technologies legt 1,7 Prozent zu

Mit einem Anstieg von 1,70 Prozent gehört der Anteilschein des Halbleiterproduzenten Infineon Technologies heute zu den Performance-Besten des Tages. Aktuell notiert die Aktie mit 12,89 Euro.

FrankfurtDer Anteilschein des Halbleiterproduzenten Infineon Technologies gehört heute mit einer Steigerung von 1,74 Prozent zu den Performance-Besten des Tages. Im Vergleich zum Vortagsstand von 12,67 Euro kann sich das Papier des Bauteilherstellers um klare 22 Cent auf 12,89 Euro verbessern.

Im DAX gehört die Aktie mit 1,7 Prozent Plus zu den Gewinnern des Tages. Der Wert liegt auf Rang 21 im unteren Drittel der Performance-Rangliste. Der DAX liegt derzeit bei 10.072 Punkten (plus 2,3 Prozent). Daher entwickelt sich die Infineon Technologies-Aktie unwesentlich schwächer als der Index.

Mit einem Preis von 12,61 Euro ist der Anteilschein am Dienstag in den Handel gegangen und erreichte zwischenzeitlich ein Tageshoch von 12,90 Euro.

Die Infineon Technologies-Aktie liegt mit 9,2 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 14,20 Euro beträgt. Es war am 2. Dezember 2015 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 24. August 2015 und beträgt 8,32 Euro.

Auf 27,47 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 17:45 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 50,8 Millionen Euro gehandelt worden. Das Allzeit-Hoch der Infineon Technologies-Aktie beträgt 83,45 Euro und war am 27. Juni 2000 erreicht worden. Mit 0,34 Euro wurde das Allzeit-Tief am 10. März 2009 erreicht.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

20.05.2016 Exane BNP belässt Infineon auf 'Neutral' - Ziel 12,90 Euro

Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas hat die Einstufung für Infineon auf " Neutral" mit einem Kursziel von 12,90 Euro belassen. Nach den Erstquartalszahlen der Chipbranche weltweit sei er für 2016 etwas pessimistischer gestimmt, schrieb Analyst Jerome Ramel in einer Sektorstudie vom Freitag. Besorgt äußerte er sich über das Rekordniveau der Lagerbestände und senkte seine Schätzung für das Wachstum des weltweiten Chipabsatzes im laufenden Jahr von minus 1 Prozent auf minus 3 Prozent./ck/das

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.