 Adidas-Aktie - WKN A1EWWW: Adidas fällt mit 0,6 Prozent gering

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtDie Anteilseigner von Adidas haben keinen großen Grund enttäuscht zu sein. Bisher gibt die Aktie des Sportartikelproduzenten im Vergleich zu den anderen Werten im Index unmerklich nach. Der Anteilschein erreicht den aktuellen Stand von 198,85 Euro und hat sich damit im Vergleich zum vorigen Schlusskurs um 0,55 Prozent verschlechtert.

Die Deutsche Bank hat Adidas von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 200 auf 210 Euro angehoben. Die vorläufigen Quartalszahlen und der angehobene Ausblick des Sportartikelherstellers hätten auf beeindruckende Weise gezeigt, dass es noch Spielraum nach oben für die Bilanzkennziffern gebe, schrieb Analyst Adrian Rott in einer Studie vom Montag. Daher habe er das Kursziel leicht angehoben. Doch hätten die Aktien inzwischen einen starken Lauf hinter sich und seien seit seiner Hochstufung vor fast zwei Jahren um 120 Prozent gestiegen. Wegen mangelnder Kurstreiber stufte er das Papier daher ab.

Im Dax gehört der Anteilschein mit 0,55 Prozent Minus zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier liegt auf Position 18 im Mittelfeld der Performance-Rangliste. Der Dax liegt derzeit bei 12.246 Punkten (minus 0,42 Prozent). Damit entwickelt sich die Adidas-Aktie unbedeutend schwächer als der Index.

Am Montag ist die Adidas-Aktie zum Preis von 199,30 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch beträgt 199,40 Euro.

Die Adidas-Aktie liegt mit 1,6 Prozent geringfügig unter dem 52-Wochen-Hoch, das 202,10 Euro beträgt. Es war am 4. August 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 10. November 2016 und beträgt 129,60 Euro.

Auf 56,12 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 13:15 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 53,5 Millionen Euro gehandelt worden. Das Allzeit-Hoch der Adidas-Aktie beträgt 202,10 Euro und war am 4. August 2017 erreicht worden. Mit 11,52 Euro wurde das Allzeit-Tief am 21. September 2001 erreicht.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

04.08.2017 Barclays hebt Ziel für Adidas auf 200 Euro - 'Equal Weight'

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Adidas nach Ergebnissen für das zweite Quartal von 185 auf 200 Euro angehoben. Die Einstufung ließ Analyst Julian Easthope in einer Studie vom Freitag aber auf "Equal Weight"./ag/das Datum der Analyse: 04.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.