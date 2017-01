 Adidas-Aktie - WKN A1EWWW: Adidas fällt mit 1,4 Prozent gering

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtNach unten um 1,40 Prozent geht es mit dem Kurs von Adidas. Aktuell verliert der Wert des Sportartikelproduzenten, der am vorigen Börsentag mit 146,40 Euro aus dem Handel gegangen ist, 2,05 Euro (1,4 Prozent). Zuletzt wird der Adidas-Wert mit 144,35 Euro notiert.

Die Aktie gehört im Dax mit 1,4 Prozent Minus zu den Verlustbringern des Tages. Das Wertpapier liegt auf Position 30 am Ende des Index. Der Dax liegt derzeit bei 11.576 Punkten (unverändert 0,07 Prozent). Damit entwickelt sich die Adidas-Aktie schlechter als der Index.

Am Donnerstag ist die Adidas-Aktie zum Preis von 145,25 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch beträgt 145,80 Euro.

Die Adidas-Aktie liegt mit 10,0 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 160,30 Euro beträgt. Es war am 21. Oktober 2016 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 11. Januar 2016 und beträgt 82,09 Euro.

Auf 78,25 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 17:45 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 57,4 Millionen Euro gehandelt worden. Das Allzeit-Hoch der Adidas-Aktie beträgt 160,30 Euro und war am 21. Oktober 2016 erreicht worden. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 21. September 2001 liegt bei 11,52 Euro.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

21.12.2016 Deutsche Bank belässt Adidas auf 'Buy' - Ziel 170 Euro

Die Deutsche Bank hat die Einstufung für die Aktie des Sportartikelherstellers Adidas nach einem Treffen mit dem neuen Konzernchef Kasper Rorsted auf "Buy" mit einem Kursziel von 170 Euro belassen. Das Gespräch habe seine Einschätzung untermauert, dass Anleger zwar noch Geduld brauchten, diese sich aber auszahlen dürfte, schrieb Analyst Adrian Rott in einer Studie vom Mittwoch. Die Ziele für 2020 seien zwar noch weit weg, doch dürfte der Weg dorthin im kommenden Jahr konkreter werden. Die Wahrscheinlichkeit steige, dass die Konzernorganisation und die Infrastruktur 2017 deutlich aufgewertet werden dürften./tav/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

