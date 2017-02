 Adidas-Aktie - WKN A1EWWW: Adidas legt 1,6 Prozent zu

FrankfurtNach oben geht es heute mit dem Wert von Adidas. Bis zur Stunde gewinnt die Aktie des Sportartikelproduzenten 2,30 Euro im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 145,65 Euro und macht damit deutliche 1,58 Prozent gut. Zuletzt wurde die Adidas-Aktie mit 147,95 Euro gehandelt.

Die Investmentbank Equinet hat Adidas nach Zahlen von Konkurrent Under Armour auf "Neutral" mit einem Kursziel von 139 Euro belassen. Under Armour habe die Markterwartungen verfehlt, insofern könnte dies für Adidas etwas negativ gewertet werden, schrieb Analyst Mark Josefson in einer Studie vom Mittwoch. Bei den in Kürze anstehenden Geschäftszahlen von Adidas rechnet er aber nicht mit negativen Überraschungen, wenngleich die erste 2017er-Prognose des Sportartikelherstellers etwas schwächer als erwartet ausfallen könnte.

Die Aktie gehört im Dax mit 1,58 Prozent Plus zu den Gewinnbringern des Tages. Der Wert liegt auf Position sieben im oberen Drittel der Performance-Rangliste. Der Dax liegt derzeit bei 11.693 Punkten (plus 1,37 Prozent). Damit entwickelt sich die Adidas-Aktie stärker als der Index.

Am Mittwoch ist die Aktie des Sportartikelherstellers zum Preis von 146,15 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch beträgt 148,35 Euro.

Die Adidas-Aktie liegt mit 7,7 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 160,30 Euro beträgt. Es war am 21. Oktober 2016 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 9. Februar 2016 und beträgt 84,77 Euro.

Auf 64,71 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 15:30 Uhr. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 94,6 Millionen Euro gehandelt. Am 21. Oktober 2016 wurde mit 160,30 Euro das Allzeit-Hoch der Adidas-Aktie erreicht. Mit 11,52 Euro wurde das Allzeit-Tief am 21. September 2001 erreicht.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

27.01.2017 JPMorgan hebt Ziel für Adidas auf 145 Euro - 'Neutral'

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Adidas vor Zahlen von 125 auf 145 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Das vierte Jahresviertel dürfte die solide Umsatzdynamik der letzten Quartale bestätigen, schrieb Analystin Chiara Battistini in einer Studie vom Freitag. Sie rechnet für das Gesamtjahr mit einem Umsatz von 19,287 Milliarden Euro und einem operativen Ergebnis (Ebit) von 1,468 Milliarden Euro./ag/mis Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

