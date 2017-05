 Adidas-Aktie - WKN A1EWWW: Adidas legt 1,6 Prozent zu

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtBergauf geht es heute mit dem Wert von Adidas. Bis zur Stunde gewinnt die Aktie des Sportartikelherstellers 2,95 Euro im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 182,15 Euro und macht damit deutliche 1,62 Prozent gut. Zuletzt wurde die Adidas-Aktie mit 185,10 Euro gehandelt.

Die US-Bank Citigroup hat die Einstufung für Adidas nach Zahlen für das erste Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 180 Euro belassen. Der operative Gewinn des Sportwarenherstellers habe die Markterwartung übertroffen, seine Schätzung aber leicht verfehlt, schrieb Analyst Dan Homan in einer ersten Reaktion vom Donnerstag. Da das Unternehmen den Jahresausblick bestätigt habe, die Ergebnisschätzung des Marktes aber schon darüber liege, dürften die Markterwartungen weitgehend unverändert bleiben.

Im Dax gehört die Aktie mit 1,62 Prozent Plus zu den Gewinnbringern des Tages. Der Wert liegt auf Platz vier im oberen Drittel des Index. Der Dax liegt derzeit bei 12.629 Punkten (plus 0,81 Prozent). Damit entwickelt sich die Adidas-Aktie stärker als der Index.

Am Donnerstag ist die Aktie des Sportartikelherstellers zum Preis von 185,30 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch beträgt 188,95 Euro.

Die Adidas-Aktie liegt mit 1,0 Prozent geringfügig unter dem 52-Wochen-Hoch, das 187,00 Euro beträgt. Es war am 24. April 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 24. Juni 2016 und beträgt 107,65 Euro.

Auf 90,17 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 16:00 Uhr. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 41,0 Millionen Euro gehandelt. Das Allzeit-Hoch der Adidas-Aktie beträgt 187,00 Euro und war am 24. April 2017 erreicht worden. Mit 11,52 Euro wurde das Allzeit-Tief am 21. September 2001 erreicht.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

02.05.2017 Independent Research belässt Adidas auf 'Halten' - Ziel 195 Euro

Das Analysehaus Independent Research hat die Einstufung für Adidas vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Halten" mit einem Kursziel von 195 Euro belassen. Sie rechne mit einer starken Entwicklung des Sportartikelherstellers, schrieb Analystin Laura Cherdron in einer Studie vom Dienstag./ajx/tav Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.