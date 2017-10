 Adidas-Aktie - WKN A1EWWW: Adidas mit geringen Kursgewinnen von 0,5 Prozent

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtKeine große Freude bei den Anlegern von Adidas. Bislang behauptet sich der Anteilschein des Sportartikelproduzenten im Vergleich zu den anderen Werten im Index aber zumindest. Die Aktie erreicht den Stand von 188,40 Euro und kann sich damit im Vergleich zum Vortagswert um minimale 0,53 Prozent verbessern.

Der Wert gehört im Dax mit 0,53 Prozent Plus zu den Gewinnbringern des Tages. Die Aktie liegt aktuell auf Rang fünf im oberen Drittel des Performance-Index. Der Dax notiert aktuell 13.032 Punkte (plus 0,15 Prozent). Deshalb entwickelt sich die Adidas-Aktie stärker als der Index, der sich um 19 Punkte und 0,15 Prozent verbessert.

Mit einem Preis von 187,75 Euro ist der Wert am Mittwoch den 25.10.2017 in den Handel gegangen und erreicht zwischenzeitlich ein Tageshoch von 188,85 Euro.

Die Adidas-Aktie liegt aktuell mit 6,8 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 202,10 Euro beträgt. Es war am 4. August 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 10. November 2016 und beträgt 129,60 Euro.

Bis um 09:45 Uhr beläuft sich der Umsatz mit der Aktie auf 5,23 Millionen Euro. Zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 6,3 Millionen Euro gehandelt worden. Am 4. August 2017 wurde mit 202,10 Euro das Allzeit-Hoch der Adidas-Aktie erreicht. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 21. September 2001 liegt bei 11,52 Euro.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

23.10.2017 HSBC belässt Adidas auf 'Buy' - Ziel 227 Euro

Die britische Investmentbank HSBC hat die Einstufung für Adidas vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 227 Euro belassen. Das dritte Quartal trage mit mehr als einem Drittel zum Jahresergebnis bei und sei damit das wichtigste im Gesamtjahr, schrieb Analyst Antoine Belge in einer Studie vom Montag. Trotz des von Preisnachlässen geprägten Umfeldes in Nordamerika dürfte der Konzern organisch um 16 Prozent zugelegt haben. Den Ende Juli angehobenen Ausblick werde Adidas vermutlich bestätigen. Das vierte Quartal werde dann von ersten Bestellungen zur Fußballweltmeisterschaft profitieren. /she/zb Datum der Analyse: 23.10.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.