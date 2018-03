 Adidas-Aktie - WKN A1EWWW: Adidas mit wenig Bewegung

Ohne große Bewegung zeigt sich der Wert des Sportartikelherstellers Adidas . Bislang notiert der Wert mit 193,35 Euro.

Adidas

FrankfurtDie Aktionäre der Adidas-Aktie haben keinen richtigen Grund zur Freude. Bis zur Stunde kann die Aktie unwesentlich zulegen. Zuletzt erreicht der Anteilschein des Sportartikelherstellers den Stand von 193,35 Euro und verbessert sich damit im Vergleich zum letzten Schlusskurs um 0,18 Prozent.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Adidas nach Zahlen von 215 auf 225 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er sei zuversichtlich für die Margenerholung des Sportartikelherstellers, schrieb Analyst Richard Edwards in einer am Freitag vorliegenden Studie. Rückenwind von der Währungsseite treibe den Gewinn an.

Der Anteilschein gehört im Dax mit 0,18 Prozent Plus zu den Gewinnbringern des Tages. Die Aktie liegt aktuell auf Rang 23 im unteren Drittel des Performance-Index. Der Dax verbucht aktuell 12.400 Punkte (plus 0,44 Prozent). Somit entwickelt sich die Adidas-Aktie schwächer als der Index, der sich um 0,44 Prozent und 54 Punkte verbessert.

Am Freitag den 16.03.2018 ist die Aktie des Sportartikelherstellers zum Preis von 193,95 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch beträgt 194,75 Euro.

Die Adidas-Aktie liegt aktuell mit 4,3 Prozent geringfügig unter dem 52-Wochen-Hoch, das 202,10 Euro beträgt. Es war am 4. August 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 29. Juni 2017 und beträgt 163,45 Euro.

Bis um 10:45 Uhr beläuft sich der Umsatz mit der Aktie auf 30,49 Millionen Euro. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 58,4 Millionen Euro gehandelt. Am 4. August 2017 wurde mit 202,10 Euro das Allzeit-Hoch der Adidas-Aktie erreicht. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 21. September 2001 liegt bei 11,52 Euro.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

15.03.2018 JPMorgan belässt Adidas auf 'Neutral' - Ziel 195 Euro

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Adidas nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 195 Euro belassen. Der Sportartikelhersteller habe ein weiteres starkes Quartal hinter sich, schrieb Analystin Chiara Battistini in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mit Blick auf die jüngste Kursaufwertung und einer sich allmählich stabilisierenden Umsatzdynamik sei das Papier nun fair bewertet. Das weitere Aufwärtspotenzial sei vorerst begrenzt./ajx/zb Datum der Analyse: 15.03.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.