 Adidas-Aktie - WKN A1EWWW: Adidas nahezu konstant

Der Anteilschein des Sportartikelproduzenten Adidas zeigt wenig Änderung. Der Wert notiert aktuell mit 116,70 Euro.

FrankfurtLeichte Enttäuschung bei den Anlegern von Adidas. Bisher fällt die Aktie des Sportartikelherstellers minimal auf den aktuellen Stand von 116,70 Euro zurück und hat sich damit im Vergleich zum Vortag um 0,17 Prozent kaum spürbar verschlechtert.

Im Dax gehört die Aktie mit 0,17 Prozent Minus zu den Verlustbringern des Tages. Der Anteilschein liegt auf Platz acht im oberen Drittel der Performance-Rangliste. Der Dax liegt derzeit bei 10.098 Punkten (minus 1,08 Prozent). Daher entwickelt sich die Adidas-Aktie stärker als der Index.

Am Freitag ist die Adidas-Aktie zum Preis von 117,10 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch beträgt 117,75 Euro.

Die Adidas-Aktie liegt mit 1,4 Prozent geringfügig unter dem 52-Wochen-Hoch, das 118,30 Euro beträgt. Es war am 27. April 2016 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 24. August 2015 und beträgt 62,51 Euro.

Bis um 17:45 Uhr belief sich der Umsatz mit der Aktie auf 50,68 Millionen Euro. Zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 38,1 Millionen Euro gehandelt worden. Das Allzeit-Hoch der Adidas-Aktie beträgt 118,30 Euro und war am 27. April 2016 erreicht worden. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 21. September 2001 liegt bei 11,52 Euro.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

31.05.2016 Independent Research hebt Ziel für Adidas auf 119 Euro - 'Halten'

Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Adidas aus Bewertungsgründen von 115 auf 119 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Veräußerung der US-Marke Mitchell & Ness passe zur aktuellen Strategie des Sportartikelherstellers, schrieb Analyst Markus Rießelmann in einer Studie vom Dienstag. Das Geschäft sollte einen Verkaufserlös im niedrigen bis mittleren zweistelligen Millionenbereich in Euro bringen. Nachhaltig positive Impulse für die Aktie erwartet der Analyst davon aber nicht./gl/tav

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.