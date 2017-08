 Adidas-Aktie - WKN A1EWWW: Adidas nahezu konstant

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtKeine große Freude bei den Anlegern von Adidas. Bisher behauptet sich die Aktie des Sportartikelherstellers im Vergleich zu den anderen Werten im Index aber zumindest. Aktuell erreicht die Aktie den Stand von 194,65 Euro und kann sich damit im Vergleich zum Schlusskurs des Vortages um unmerkliche 0,39 Prozent verbessern.

Im Dax gehört der Wert mit 0,39 Prozent Plus zu den Gewinnbringern des Tages. Die Aktie liegt auf Rang 9 im oberen Drittel des Index. Der Dax liegt derzeit bei 12.204 Punkten (plus 0,32 Prozent). Damit entwickelt sich die Adidas-Aktie wenig besser als der Index.

Am Dienstag ist die Adidas-Aktie zum Preis von 194,30 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch beträgt 195,40 Euro.

Die Adidas-Aktie liegt mit 3,7 Prozent geringfügig unter dem 52-Wochen-Hoch, das 202,10 Euro beträgt. Es war am 4. August 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 10. November 2016 und beträgt 129,60 Euro.

Bis um 10:00 Uhr belief sich der Umsatz mit der Aktie auf 10,07 Millionen Euro. Zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 11,7 Millionen Euro gehandelt worden. Am 4. August 2017 wurde mit 202,10 Euro das Allzeit-Hoch der Adidas-Aktie erreicht. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 21. September 2001 liegt bei 11,52 Euro.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

11.08.2017 Kepler Cheuvreux hebt Ziel für Adidas auf 220 Euro - 'Buy'

Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Adidas von 200 auf 220 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er habe seine Schätzungen an den Verkauf der Geschäftsbereiche mit Golf- und Eishockeyausrüstungen angepasst, schrieb Analyst Jürgen Kolb in einer Studie vom Freitag. Der Nachrichtenfluss zur Aktie dürfte aber positiv bleiben./tih/zb Datum der Analyse: 11.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.