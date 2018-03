 Adidas-Aktie - WKN A1EWWW: Adidas nahezu konstant

Der Anteilschein des Sportartikelherstellers Adidas zeigte wenig Änderung. Am Ende des Handelstages wurde der Anteilschein mit 180,25 Euro notiert.

Adidas

FrankfurtWeder nach unten noch nach oben ging bei Ende des Parketthandels es für der Anteilschein des Sportartikelherstellers Adidas. Im Vergleich zum Vortagesschlusskurs von 180,25 Euro bewegte sich der Kurswert nicht.

Im Dax gehörte der Wert bei Börsenschluss zu den unveränderten Werten des Tages. Der Anteilschein lag bei Börsenschluss auf Rang sieben im oberen Drittel des Performance-Index. Der Dax schloss bei 12.378 Punkten (minus 0,6 Prozent). Deshalb entwickelte sich die Adidas-Aktie besser als der Index, der sich um 74 Punkte und 0,6 Prozent verschlechterte.

Am Montag den 19.02.2018 war die Adidas-Aktie zum Preis von 181,70 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch betrug 182,65 Euro.

Die Adidas-Aktie lag bei Börsenschluss mit 10,8 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 202,10 Euro beträgt. Es war am 4. August 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 17. Februar 2017 und beträgt 146,45 Euro.

Auf 60,54 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 17:45 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 125,9 Millionen Euro gehandelt worden. Das Allzeit-Hoch der Adidas-Aktie betrug 202,10 Euro und war am 4. August 2017 erreicht worden. Mit 11,52 Euro wurde das Allzeit-Tief am 21. September 2001 erreicht.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

14.02.2018 Commerzbank belässt Adidas auf 'Buy' - Ziel 226 Euro

Die Commerzbank hat Adidas auf "Buy" mit einem Kursziel von 226 Euro belassen. Er bevorzuge die Aktie des Sportartikelherstellers gegenüber die des US-Konkurrenten Nike, schrieb Analyst Andreas Riemann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Adidas sollte seinen Marktanteil trotz des anziehenden Wachstums bei Nike steigern können, und angesichts des Kursrückgangs seit Oktober sei Adidas sowohl historisch als auch im Vergleich zu Nike niedriger bewertet./gl/zb Datum der Analyse: 14.02.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

