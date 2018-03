 Adidas-Aktie - WKN A1EWWW: Adidas nahezu konstant

Ohne große Bewegung zeigte sich die Aktie des Sportartikelproduzenten Adidas . Die Aktie notierte beim Handelsende mit 175,45 Euro.

Adidas

FrankfurtDie Aktie des Sportartikelherstellers Adidas zeigte am Ende des Handelstages mit einem Plus von unwesentlichen 0,49 Prozent und einem Kurswert von 175,45 Euro eine positive Entwicklung im Vergleich zum Vortagesschlusskurs von 174,60 Euro.

Die US-Investmentbank Merrill Lynch hat Adidas von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 195 auf 240 Euro angehoben. Nach einer Periode starken Umsatzwachstums trete der Sportartikelkonzern nun in die Phase höherer Profitabilität ein, schrieb Analystin Sophie Park in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das gute Margenpotenzial werde vom Markt noch unterschätzt. Die Expertin rechnet für 2018 und 2019 mit einem Gewinnwachstum (EPS) von gut 20 beziehungsweise fast 26 Prozent. Für die Aktie sieht sie derzeit ein Aufwärtspotenzial von 35 Prozent.

Der Wert gehörte im Dax mit 0,49 Prozent Plus zu den Gewinnbringern des Tages. Die Aktie lag am Ende des Handelstages auf Platz 23 im unteren Drittel des Index. Der Dax schloss bei 12.365 Punkten (plus 0,97 Prozent). Deshalb entwickelte sich die Adidas-Aktie schwächer als der Index, der sich um 119 Punkte und 0,97 Prozent verbesserte.

Am Donnerstag den 08.03.2018 war die Aktie des Sportartikelproduzenten zum Preis von 178,20 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch betrug 179,75 Euro.

Die Adidas-Aktie lag am Ende des Handelstages mit 13,2 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 202,10 Euro beträgt. Es war am 4. August 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 29. Juni 2017 und beträgt 163,45 Euro.

Auf 138,64 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 17:45 Uhr. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 53,4 Millionen Euro gehandelt. Das Allzeit-Hoch der Adidas-Aktie betrug 202,10 Euro und war am 4. August 2017 erreicht worden. Mit 11,52 Euro wurde das Allzeit-Tief am 21. September 2001 erreicht.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

07.03.2018 Kepler Cheuvreux belässt Adidas auf 'Buy' - Ziel 215 Euro

Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Adidas vor Jahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 215 Euro belassen. Der Sportartikelkonzern dürfte seinen Umsatzausblick für 2017 erreicht und das Profitabilitätsziel übertroffen haben, schrieb Analyst Jürgen Kolb in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Für 2018 rechnet der Experte mit einem währungsbereinigten Erlösplus von 12 Prozent und einer Margensteigerung um 0,5 Prozentpunkte auf 9,8 Prozent./edh/bek Datum der Analyse: 07.03.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

