 Adidas-Aktie - WKN A1EWWW: Adidas notiert mit 0,9 Prozent geringe Verluste

Der Wert des Sportartikelherstellers Adidas gehörte mit einer negativen Entwicklung von 0,9 Prozent zu den Verlustbringern des Tages. Der Anteilschein notierte bei Börsenschluss mit 173,60 Euro.

Adidas

FrankfurtUnbedeutend bergab ging es mit dem Papier der Adidas-Aktie. Bis zum Ende des Handelstages verlor der Anteilschein des Sportartikelproduzenten 1,60 Euro (0,91 Prozent) im Vergleich zum Schlusswert von 175,20 Euro des Vortages. Zuletzt wird der Adidas-Anteilschein mit 173,60 Euro gehandelt.

Das Wertpapier gehörte im Dax mit 0,91 Prozent Minus zu den Verlustbringern des Tages. Der Wert lag bei Handelsschluss auf Rang 25 im unteren Drittel des Index. Der Dax schloss bei 12.334 Punkten (minus 0,17 Prozent). Somit entwickelte sich die Adidas-Aktie schlechter als der Index, der sich um 21 Punkte und 0,17 Prozent verschlechterte.

Am Freitag den 09.03.2018 war die Adidas-Aktie zum Preis von 175,35 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch betrug 176,15 Euro.

Die Adidas-Aktie lag bei Handelsschluss mit 14,1 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 202,10 Euro beträgt. Es war am 4. August 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 29. Juni 2017 und beträgt 163,45 Euro.

Bis um 17:45 Uhr belief sich der Umsatz mit der Aktie auf 112,44 Millionen Euro. Zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 138,6 Millionen Euro gehandelt worden. Am 4. August 2017 wurde mit 202,10 Euro das Allzeit-Hoch der Adidas-Aktie erreicht. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 21. September 2001 lag bei 11,52 Euro.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

08.03.2018 Merrill Lynch hebt Adidas auf 'Buy' und Ziel auf 240 Euro

Die US-Investmentbank Merrill Lynch hat Adidas von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 195 auf 240 Euro angehoben. Nach einer Periode starken Umsatzwachstums trete der Sportartikelkonzern nun in die Phase höherer Profitabilität ein, schrieb Analystin Sophie Park in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das gute Margenpotenzial werde vom Markt noch unterschätzt. Die Expertin rechnet für 2018 und 2019 mit einem Gewinnwachstum (EPS) von gut 20 beziehungsweise fast 26 Prozent. Für die Aktie sieht sie derzeit ein Aufwärtspotenzial von 35 Prozent./edh/ag Datum der Analyse: 08.03.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.