 Adidas-Aktie - WKN A1EWWW: Adidas notiert mit 1 Prozent Verluste

FrankfurtNach unten um 1,00 Prozent geht es mit dem Kurs der Adidas-Aktie. Bislang verliert der Anteilschein des Sportartikelproduzenten, der am vorigen Börsentag mit 194,10 Euro aus dem Handel gegangen ist, 1,95 Euro (1 Prozent). Zuletzt wird der Adidas-Wert mit 192,15 Euro notiert.

Das Wertpapier gehört im Dax mit 1 Prozent Minus zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie liegt derzeit auf Position elf im Mittelfeld des Performance-Index. Derzeit verzeichnet der Dax 12.200 Punkte (minus 1,53 Prozent). Daher entwickelt sich die Adidas-Aktie stärker als der Index, der sich um 1,53 Prozent und 189 Punkte verschlechtert.

Mit einem Preis von 194,00 Euro ist der Anteilschein am Montag den 19.03.2018 in den Handel gegangen und erreicht zwischenzeitlich ein Tageshoch von 194,60 Euro.

Die Adidas-Aktie liegt derzeit mit 4,9 Prozent geringfügig unter dem 52-Wochen-Hoch, das 202,10 Euro beträgt. Es war am 4. August 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 29. Juni 2017 und beträgt 163,45 Euro.

Bis um 17:30 Uhr beläuft sich der Umsatz mit der Aktie auf 121,99 Millionen Euro. Zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 248,9 Millionen Euro gehandelt worden. Das Allzeit-Hoch der Adidas-Aktie beträgt 202,10 Euro und war am 4. August 2017 erreicht worden. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 21. September 2001 liegt bei 11,52 Euro.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

16.03.2018 RBC Capital hebt Ziel für Adidas auf 220 Euro - 'Outperform'

Das Analysehaus RBC Capital hat das Kursziel für Adidas von 215 auf 220 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Bei dem Sportartikelhersteller rücke wieder das Margenpotenzial in den Fokus, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Freitag vorliegenden Studie./ajx/ag Datum der Analyse: 16.03.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

