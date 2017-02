 Adidas-Aktie - WKN A1EWWW: Adidas praktisch unverändert

FrankfurtDie Aktie des Sportartikelherstellers Adidas zeigt mit einem Plus von minimalen 0,2 Prozent und einem aktuellen Kurswert von 147,60 Euro ebenso eine positive Entwicklung im Vergleich zum Vortagswert von 147,30 Euro.

Im Dax gehört der Anteilschein mit 0,2 Prozent Plus zu den Gewinnbringern des Tages. Der Wert liegt auf Platz sechs im oberen Drittel der Performance-Rangliste. Der Dax liegt derzeit bei 11.646 Punkten (minus 0,12 Prozent). Damit entwickelt sich die Adidas-Aktie stärker als der Index.

Mit einem Preis von 147,00 Euro ist die Aktie am Donnerstag in den Handel gegangen und erreichte zwischenzeitlich ein Tageshoch von 147,85 Euro.

Die Adidas-Aktie liegt mit 7,9 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 160,30 Euro beträgt. Es war am 21. Oktober 2016 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 9. Februar 2016 und beträgt 84,77 Euro.

Bis um 09:45 Uhr belief sich der Umsatz mit der Aktie auf 6,71 Millionen Euro. Zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 18,5 Millionen Euro gehandelt worden. Das Allzeit-Hoch der Adidas-Aktie beträgt 160,30 Euro und war am 21. Oktober 2016 erreicht worden. Mit 11,52 Euro wurde das Allzeit-Tief am 21. September 2001 erreicht.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

01.02.2017 Equinet belässt Adidas auf 'Neutral' - Ziel 139 Euro

Die Investmentbank Equinet hat Adidas nach Zahlen von Konkurrent Under Armour auf "Neutral" mit einem Kursziel von 139 Euro belassen. Under Armour habe die Markterwartungen verfehlt, insofern könnte dies für Adidas etwas negativ gewertet werden, schrieb Analyst Mark Josefson in einer Studie vom Mittwoch. Bei den in Kürze anstehenden Geschäftszahlen von Adidas rechnet er aber nicht mit negativen Überraschungen, wenngleich die erste 2017er-Prognose des Sportartikelherstellers etwas schwächer als erwartet ausfallen könnte./ajx/ag Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.