 Adidas-Aktie - WKN A1EWWW: Adidas praktisch unverändert

FrankfurtWeder nach unten noch nach oben ging bei Ende des Parketthandels es für der Anteilschein des Sportartikelproduzenten Adidas. Im Vergleich zum gestrigen Handelsschluss von 191,05 Euro bewegte sich der Kurswert nicht.

Im Dax gehörte das Wertpapier beim Handelsende zu den unveränderten Werten des Tages. Der Wert lag beim Handelsende auf Rang drei in der Spitzengruppe des Index. Der Dax schloss bei 13.230 Punkten (unverändert 0 Prozent). Damit entwickelte sich die Adidas-Aktie wenig besser als der Index, der praktisch unverändert bleibt.

Mit einem Preis von 191,40 Euro war der Anteilschein am Dienstag den 31.10.2017 in den Handel gegangen und erreichte zwischenzeitlich ein Tageshoch von 192,00 Euro.

Die Adidas-Aktie lag beim Handelsende mit 5,5 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 202,10 Euro beträgt. Es war am 4. August 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 10. November 2016 und beträgt 129,60 Euro.

Bis um 17:45 Uhr belief sich der Umsatz mit der Aktie auf 0,00 Millionen Euro. Zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 56,6 Millionen Euro gehandelt worden. Das Allzeit-Hoch der Adidas-Aktie betrug 202,10 Euro und war am 4. August 2017 erreicht worden. Mit 11,52 Euro wurde das Allzeit-Tief am 21. September 2001 erreicht.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

30.10.2017 Baader Bank hebt Ziel für Adidas auf 220 Euro - 'Buy'

Die Baader Bank hat das Kursziel für Adidas vor Zahlen von 210 auf 220 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Adidas dürfte in der Lage sein, die angepeilten Ziele für Umsatz und Gewinn ein Jahr früher als veranschlagt zu erreichen, schrieb Analyst Volker Bosse in einer Studie vom Montag. Vor den am 9. November anstehenden Zahlen für das dritte Quartal erhöhte der Analyst seine Schätzungen für das laufende und kommende Jahr und dementsprechend auch das Kursziel./zb/oca Datum der Analyse: 30.10.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.