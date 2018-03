 Adidas-Aktie - WKN A1EWWW: Adidas praktisch unverändert

Der Anteilschein des Sportartikelherstellers Adidas zeigte wenig Änderung. Bei Handelsschluss notierte der Wert mit 181,80 Euro.

Adidas

FrankfurtWeder nach unten noch nach oben ging am Ende des Handelstages es für der Wert des Sportartikelproduzenten Adidas. Im Vergleich zum Schlusskurs des Vortages von 181,80 Euro bewegte sich der Kurswert nicht.

Im Dax gehörte der Anteilschein beim Handelsende zu den unveränderten Werten des Tages. Der Schein lag beim Handelsende auf Rang 23 im unteren Drittel des Index. Der Dax schloss bei 12.545 Punkten (plus 0,49 Prozent). Somit entwickelte sich die Adidas-Aktie schwächer als der Index, der sich um 62 Punkte und 0,49 Prozent verbesserte.

Am Montag den 26.02.2018 war die Aktie des Sportartikelherstellers zum Preis von 182,80 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch betrug 185,60 Euro.

Die Adidas-Aktie lag beim Handelsende mit 10,0 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 202,10 Euro beträgt. Es war am 4. August 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 24. Februar 2017 und beträgt 150,90 Euro.

Bis um 17:45 Uhr belief sich der Umsatz mit der Aktie auf 87,28 Millionen Euro. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 89,2 Millionen Euro gehandelt. Das Allzeit-Hoch der Adidas-Aktie betrug 202,10 Euro und war am 4. August 2017 erreicht worden. Mit 11,52 Euro wurde das Allzeit-Tief am 21. September 2001 erreicht.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

22.02.2018 Credit Suisse hebt Adidas auf 'Outperform' - Ziel 223 Euro

Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Adidas von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 180 auf 223 Euro angehoben. Seine Zuversicht in das langfristige Wachstum des Sportartikelherstellers sei gestiegen, schrieb Analyst Simon Irwin in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte prognostiziert für die nächsten fünf Jahre ein durchschnittliches Gewinnwachstum je Aktie von 19 Prozent. Adidas dürfte die Margen deutlich steigern. Die Bewertung sei derzeit attraktiv./ajx/zb Datum der Analyse: 22.02.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.