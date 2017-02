 Allianz-Aktie - WKN 840400: Allianz fällt mit 1,3 Prozent gering

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtDie Aktie des Versicherungskonzerns Allianz gehört mit einer negativen Entwicklung von 1,3 Prozent zu den klaren Verlierern des Tages. Im Vergleich zum Vortagesschlusskurs von 158,30 Euro hat sie sich um 2,05 Euro auf 156,25 Euro verschlechtert.

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Allianz SE vor der Berichtssaison der europäischen Versicherer von 148 auf 150 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Underweight" belassen. Da die Schäden durch Naturkatastrophen im abgelaufenen Quartal wohl recht gering ausgefallen seien, dürfte das Unternehmen im Schaden- und Unfallgeschäft stark abgeschnitten haben, schrieb Analystin Claudia Gaspari in einer Studie vom Montag. In puncto Profitabilität aber habe das Unternehmen 2016 wahrscheinlich kaum Fortschritte gemacht.

Der Anteilschein gehört im Dax mit 1,3 Prozent Minus zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier liegt auf Rang 20 im Mittelfeld der Performance-Rangliste. Der Dax liegt derzeit bei 11.547 Punkten (minus 0,9 Prozent). Daher entwickelt sich die Allianz-Aktie schlechter als der Index.

Mit einem Preis von 158,20 Euro ist der Anteilschein am Montag in den Handel gegangen und erreichte zwischenzeitlich ein Tageshoch von 158,90 Euro.

Die Allianz-Aktie liegt mit 4,6 Prozent geringfügig unter dem 52-Wochen-Hoch, das 163,85 Euro beträgt. Es war am 26. Januar 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 6. Juli 2016 und beträgt 118,35 Euro.

Bis um 15:30 Uhr belief sich der Umsatz mit der Aktie auf 142,29 Millionen Euro. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 82,7 Millionen Euro gehandelt. Das Allzeit-Hoch der Allianz-Aktie beträgt 402,68 Euro und war am 4. April 2000 erreicht worden. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 31. März 2003 liegt bei 40,27 Euro.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

03.02.2017 JPMorgan belässt Allianz auf 'Overweight'

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Allianz SE auf "Overweight" belassen. Die Vertragserneuerungen der Hannover Rück werte er deutlich positiv auch für die Allianz, schrieb Analyst Michael Huttner in einer Branchenstudie vom Freitag./ajx/ag Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.