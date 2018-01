 Allianz-Aktie - WKN 840400: Allianz gewinnt 1 Prozent

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtFreude bei den Anlegern des Allianz-Papieres. Aktuell kann die Aktie im Vergleich zu den anderen Werten im Index gut zulegen. Zuletzt erreicht der Anteilschein des Versicherers den Stand von 195,00 Euro und kann sich damit im Vergleich zum Schlusskurs des Vortages um 1,04 Prozent verbessern.

Im Dax gehört der Anteilschein mit 1,04 Prozent Plus zu den Gewinnbringern des Tages. Der Wert liegt derzeit auf Position zwölf im Mittelfeld des Performance-Index. Derzeit verzeichnet der Dax 13.105 Punkte (plus 0,98 Prozent). Daher entwickelt sich die Allianz-Aktie wenig besser als der Index, der sich um 127 Punkte und 0,98 Prozent verbessert.

Am Donnerstag den 04.01.2018 ist die Allianz-Aktie zum Preis von 194,28 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch beträgt 196,02 Euro.

Die Allianz-Aktie liegt derzeit mit 4,6 Prozent geringfügig unter dem 52-Wochen-Hoch, das 204,50 Euro beträgt. Es war am 3. November 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 8. Februar 2017 und beträgt 154,25 Euro.

Auf 99,24 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 12:15 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 92,6 Millionen Euro gehandelt worden. Am 4. April 2000 wurde mit 402,68 Euro das Allzeit-Hoch der Allianz-Aktie erreicht. Mit 40,27 Euro wurde das Allzeit-Tief am 31. März 2003 erreicht.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

03.01.2018 Deutsche Bank belässt Allianz auf 'Buy' - Ziel 220 Euro

Die Deutsche Bank hat die Allianz-Aktie auf "Buy" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Die Koalitionsgespräche könnten das "Duale System" in Deutschland aus gesetzlicher und privater Krankenversicherung durcheinander wirbeln, schrieb Analyst Frank Kopfinger in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Selbst wenn es nicht zu der von der SPD favorisierten Radikallösung einer Bürgerversicherung komme, wäre die kleinste Veränderung des Status Quo strukturell negativ für die privaten Versicherungsanbieter./ck/edh Datum der Analyse: 02.01.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

