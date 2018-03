 Allianz-Aktie - WKN 840400: Allianz legt 1,9 Prozent zu

Das Wertpapier des Versicherungskonzerns Allianz gehörte mit einer positiven Entwicklung von 1,9 Prozent zu den Erfolgreichen des Tages. Bei Ende des Parketthandels notierte der Anteilschein mit 188,68 Euro.

Allianz

FrankfurtUm 1,9 Prozent bergauf geht es mit dem Kurs der Allianz-Aktie. Bis zum Ende des Handelstages gewann das Papier des Versicherers deutliche 3,58 Euro im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 185,10 Euro. Zuletzt wird das Allianz-Papier mit 188,68 Euro gehandelt.

Die Aktie gehörte im Dax mit 1,93 Prozent Plus zu den Gewinnbringern des Tages. Der Wert lag bei Handelsschluss auf Platz fünf im oberen Drittel des Performance-Index. Der Dax schloss bei 12.358 Punkten (plus 0,98 Prozent). Damit entwickelte sich die Allianz-Aktie besser als der Index, der sich um 120 Punkte und 0,98 Prozent verbesserte.

Mit einem Preis von 186,12 Euro war die Aktie am Donnerstag den 15.03.2018 in den Handel gegangen und erreichte zwischenzeitlich ein Tageshoch von 188,98 Euro.

Die Allianz-Aktie lag bei Handelsschluss mit 8,8 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 206,85 Euro beträgt. Es war am 24. Januar 2018 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 20. April 2017 und beträgt 167,00 Euro.

Auf 176,26 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 17:45 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 199,6 Millionen Euro gehandelt worden. Am 4. April 2000 wurde mit 402,68 Euro das Allzeit-Hoch der Allianz-Aktie erreicht. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 31. März 2003 lag bei 40,27 Euro.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

07.03.2018 Merrill Lynch hebt Allianz SE auf 'Neutral' - Ziel 194 Euro

Die US-Investmentbank Merrill Lynch hat Allianz SE aus Bewertungsgründen von "Underperform" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel auf 194 Euro belassen. Im Zuge der unterdurchschnittlichen Kursentwicklung in den vergangenen drei Monaten hätten die Papiere des Münchner Versicherers ihre Prämie im Vergleich zum Sektor eingebüßt, schrieb Analyst Michael van Wegen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Renditepotenzial sei nun positiv, wenn auch geringer als im Branchendurchschnitt./ag/la Datum der Analyse: 07.03.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.