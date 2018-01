 Allianz-Aktie - WKN 840400: Allianz legt mit 0,6 Prozent leicht zu

FrankfurtDie Aktie des Versicherungskonzerns Allianz zeigt bislang mit einem Plus von geringfügigen 0,63 Prozent und einem Kurswert von 192,70 Euro eine positive Entwicklung im Vergleich zum gestrigen Handelsschluss von 191,50 Euro.

Im Dax gehört der Anteilschein mit 0,63 Prozent Plus zu den Gewinnbringern des Tages. Das Papier liegt derzeit auf Position zwei in der Spitzengruppe des Index. Der Dax realisiert derzeit 12.918 Punkte (unverändert 0 Prozent). Daher entwickelt sich die Allianz-Aktie stärker als der Index, der praktisch unverändert bleibt.

Mit einem Preis von 193,10 Euro ist der Wert am Dienstag den 02.01.2018 in den Handel gegangen und erreicht zwischenzeitlich ein Tageshoch von 193,10 Euro.

Die Allianz-Aktie liegt derzeit mit 5,8 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 204,50 Euro beträgt. Es war am 3. November 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 8. Februar 2017 und beträgt 154,25 Euro.

Bis um 09:15 Uhr beläuft sich der Umsatz mit der Aktie auf 6,24 Millionen Euro. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 3,9 Millionen Euro gehandelt. Am 4. April 2000 wurde mit 402,68 Euro das Allzeit-Hoch der Allianz-Aktie erreicht. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 31. März 2003 liegt bei 40,27 Euro.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

13.12.2017 Merrill Lynch hebt Allianz-Ziel auf 188 Euro - 'Underperform'

Merrill Lynch hat das Kursziel für Allianz SE von 180 auf 188 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Analyst Blair Stewart verschob in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie den Bewertungszeitraum weiter in die Zukunft. Die Aktien der europäischen Versicherer hätten - anders als in den Jahren 2012 bis 2015 - den Gesamtmarkt auch 2017 nicht abgehängt, schrieb er. Die sichere, langsame aber dafür stetige Entwicklung der Konzerne sei im aktuellen Wirtschaftsumfeld kein Anreiz. Auch 2018 werde angesichts der sich wohl fortsetzenden Konjunkturbelebung ein hartes Jahr für Versicherungspapiere./ag/ck Datum der Analyse: 13.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.