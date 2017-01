 Allianz-Aktie - WKN 840400: Allianz mit großen Kursgewinnen

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtUm 2,1 Prozent aufwärts geht es heute mit dem Kurs von Allianz. Aktuell gewinnt der Wert des Versicherungskonzerns klare 3,30 Euro im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 157,30 Euro. Zuletzt wird das Allianz-Papier mit 160,60 Euro gehandelt.

Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas hat das Kursziel für Allianz SE von 150 auf 168 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das mögliche Gebot von Intesa für Generali habe nun Übernahme- und Aufspaltungsszenarien bei den Versicherern in den Fokus gerückt, schrieb Analyst Niccolo Dalla Palma in einer Studie vom Mittwoch. Unter Abwägung aller Chancen und Risiken seien die Münchner die Zweitbesten unter den vier großen Europäern Allianz, Generali, Zurich und Axa.

Im Dax gehört der Wert mit 2,1 Prozent Plus zu den Gewinnbringern des Tages. Die Aktie liegt auf Rang vier im oberen Drittel des Index. Der Dax liegt derzeit bei 11.746 Punkten (plus 1,3 Prozent). Daher entwickelt sich die Allianz-Aktie stärker als der Index.

Mit einem Preis von 158,55 Euro ist der Anteilschein am Mittwoch in den Handel gegangen und erreichte zwischenzeitlich ein Tageshoch von 160,80 Euro.

Die Allianz-Aktie liegt mit 0,9 Prozent geringfügig unter dem 52-Wochen-Hoch, das 162,00 Euro beträgt. Es war am 5. Januar 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 6. Juli 2016 und beträgt 118,35 Euro.

Auf 127,94 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 13:00 Uhr. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 164,5 Millionen Euro gehandelt. Das Allzeit-Hoch der Allianz-Aktie beträgt 402,68 Euro und war am 4. April 2000 erreicht worden. Mit 40,27 Euro wurde das Allzeit-Tief am 31. März 2003 erreicht.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

24.01.2017 Barclays senkt Ziel für Allianz auf 148 Euro - 'Underweight'

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Allianz SE vor Zahlen zum vierten Quartal von 150 auf 148 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analystin Claudia Gaspari rechnete in einer Studie vom Dienstag mit einem recht ereignisarmen Jahresabschluss des Versicherers und passte ihre Prognosen an die Marktbewegungen im letzten Jahresviertel an. Zudem blieb Gaspari mit Blick auf die Gewinnentwicklung skeptisch. Bedeutende Treiber für das Ertrags- und Dividendenwachstum seien nicht zu erkennen./la/tav Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

