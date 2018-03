 Allianz-Aktie - WKN 840400: Allianz mit Kursgewinnen von 1,1 Prozent

Mit einer Steigerung von 1,1 Prozent gehörte der Anteilschein des Versicherers Allianz zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte am Ende des Handelstages mit 192,38 Euro.

Allianz

FrankfurtDie Aktie des Versicherungskonzerns Allianz gehörte bei Handelsschluss mit einem Zuwachs von 1,09 Prozent zu den Bestplatzierten des Tages. Im Vergleich zum Vortagsstand von 190,30 Euro konnte sich das Papier des Versicherungskonzerns um klare 2,08 Euro auf 192,38 Euro verbessern.

Die australische Investmentbank Macquarie hat Allianz SE von "Underperform" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 167 auf 176 Euro angehoben. Analyst Andy Hughes hob seine Gewinnschätzungen für 2018 und 2019 in einer am Dienstag vorliegenden Studie aufgrund der geringeren Steuerquote in den USA. Anhaltende Aktienrückkäufe dürften die Aktien kurzfristig weiter stützen.

Im Dax gehörte der Anteilschein mit 1,09 Prozent Plus zu den Gewinnbringern des Tages. Der Wert lag bei Handelsschluss auf Platz elf im Mittelfeld des Performance-Index. Der Dax schloss bei 12.494 Punkten (plus 0,87 Prozent). Deshalb entwickelte sich die Allianz-Aktie stärker als der Index, der sich um 0,87 Prozent und 108 Punkte verbesserte.

Am Dienstag den 20.02.2018 war die Aktie des Versicherers zum Preis von 192,44 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch betrug 192,44 Euro.

Die Allianz-Aktie lag bei Handelsschluss mit 7,0 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 206,85 Euro beträgt. Es war am 24. Januar 2018 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 24. Februar 2017 und beträgt 162,60 Euro.

Bis um 17:45 Uhr belief sich der Umsatz mit der Aktie auf 72,81 Millionen Euro. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 135,7 Millionen Euro gehandelt. Am 4. April 2000 wurde mit 402,68 Euro das Allzeit-Hoch der Allianz-Aktie erreicht. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 31. März 2003 lag bei 40,27 Euro.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

19.02.2018 JPMorgan hebt Ziel für Allianz SE auf 240 Euro - 'Overweight'

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Allianz SE von 239 auf 240 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Michael Huttner hob in einer am Montag vorliegenden Studie die sehr starken operativen Trends in der Geschäftsentwicklung des größen europäischen Versicherers hervor. Er weitete sein Bewertungsmodell bis ins Jahr 2020 aus und legte er seinen Prognosen nun auch die aufgrund der US-Dollarschwäche neuen Wechselkursannahmen der Allianz zugrunde./ck/zb Datum der Analyse: 19.02.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

