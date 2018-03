 Allianz-Aktie - WKN 840400: Allianz mit Kursgewinnen von 1,7 Prozent

Mit einer positiven Entwicklung von 1,7 Prozent gehörte die Aktie des Versicherers Allianz zu den Gewinnern des Tages. Beim Handelsende wurde der Wert mit 188,32 Euro notiert.

Allianz

FrankfurtDie Aktie des Versicherungskonzerns Allianz, die beim letzten Börsenschluss mit 185,16 Euro notierte, zeigte mit klaren 1,71 Prozent Plus und einem Kurswert von 188,32 Euro eine positive Entwicklung.

Im Dax gehörte das Wertpapier mit 1,71 Prozent Plus zu den Gewinnbringern des Tages. Die Aktie lag bei Börsenschluss auf Position 15 im Mittelfeld des Index. Der Dax schloss bei 12.310 Punkten (plus 1,67 Prozent). Somit entwickelte sich die Allianz-Aktie unwesentlich besser als der Index, der sich um 203 Punkte und 1,67 Prozent verbesserte.

Mit einem Preis von 187,18 Euro war der Anteilschein am Montag den 12.02.2018 in den Handel gegangen und erreichte zwischenzeitlich ein Tageshoch von 189,98 Euro.

Die Allianz-Aktie lag bei Börsenschluss mit 9,0 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 206,85 Euro beträgt. Es war am 24. Januar 2018 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 10. Februar 2017 und beträgt 156,05 Euro.

Auf 274,33 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 17:45 Uhr. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 438,5 Millionen Euro gehandelt. Das Allzeit-Hoch der Allianz-Aktie betrug 402,68 Euro und war am 4. April 2000 erreicht worden. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 31. März 2003 lag bei 40,27 Euro.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

09.02.2018 Kepler Cheuvreux belässt Allianz auf 'Buy' - Ziel 230 Euro

Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Allianz-Aktie vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 230 Euro belassen. Seine Schätzungen für das Gesamtjahr lägen deutlich über dem Marktkonsens, schrieb Analyst Peter Eliot in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das operative Ergebnis des Versicherers erwartet er bei 11,2 Milliarden Euro und den Überschuss bei 6,79 Milliarden Euro./ag/edh Datum der Analyse: 09.02.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.