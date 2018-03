 Allianz-Aktie - WKN 840400: Allianz mit Kursgewinnen von 2 Prozent

Mit einem Anstieg von 2 Prozent gehörte der Wert des Versicherungskonzerns Allianz zu den Erfolgreichen des Tages. Die Aktie notierte am Ende des Handelstages mit 189,42 Euro.

FrankfurtDer Wert des Versicherers Allianz gehörte bei Ende des Parketthandels mit einem Zuwachs von 1,96 Prozent zu den Bestplatzierten des Tages. Im Vergleich zum Vortag von 185,78 Euro konnte sich das Papier des Versicherers um klare 3,64 Euro auf 189,42 Euro verbessern.

Die Aktie gehörte im Dax mit 1,96 Prozent Plus zu den Gewinnbringern des Tages. Das Wertpapier lag beim Handelsende auf Platz fünf im oberen Drittel des Performance-Index. Der Dax schloss bei 12.316 Punkten (plus 0,81 Prozent). Daher entwickelte sich die Allianz-Aktie stärker als der Index, der sich um 98 Punkte und 0,81 Prozent verbesserte.

Am Dienstag den 20.03.2018 war die Allianz-Aktie zum Preis von 186,74 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch betrug 189,62 Euro.

Die Allianz-Aktie lag beim Handelsende mit 8,4 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 206,85 Euro beträgt. Es war am 24. Januar 2018 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 20. April 2017 und beträgt 167,00 Euro.

Auf 167,49 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 17:45 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 179,3 Millionen Euro gehandelt worden. Am 4. April 2000 wurde mit 402,68 Euro das Allzeit-Hoch der Allianz-Aktie erreicht. Mit 40,27 Euro wurde das Allzeit-Tief am 31. März 2003 erreicht.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

19.03.2018 UBS belässt Allianz SE auf 'Buy' - Ziel 230 Euro

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Allianz SE nach der Saison der Geschäftsberichte auf "Buy" mit einem Kursziel von 230 Euro belassen. Im Versicherungssektor komme es auf die Auswahl einzelner Papiere an, der hierfür maßgebliche Faktor sei die Erwirtschaftung zusätzlichen Kapitals, schrieb Analyst Arjan van Veen in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Die Solvenzquote des Versicherers sei besonders stark gewesen./bek/mis Datum der Analyse: 19.03.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.