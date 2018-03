 Allianz-Aktie - WKN 840400: Allianz mit wenig Bewegung

Ohne große Bewegung zeigte sich die Aktie des Versicherungskonzerns Allianz . Bei Handelsschluss wurde der Anteilschein mit 190,44 Euro notiert.

Allianz

FrankfurtKeine große Freude bei den Anlegern von Allianz. Bei Handelsschluss behauptete sich der Wert des Versicherers im Vergleich zu den anderen Werten im Index aber zumindest. Die Aktie erreichte den Stand von 190,44 Euro und konnte sich damit im Vergleich zum Vortagsstand um minimale 0,5 Prozent verbessern.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Allianz SE nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 230 Euro belassen. Die Solvabilität sei sehr stark und besser als erwartet gewesen, schrieb Analyst Arjan van Veen in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auch die Dividende sei höher als am Markt angenommen. Den Ausblick des Versicherers auf 2018 bezeichnete der Experte als "etwas konservativ".

Die Aktie gehörte im Dax mit 0,5 Prozent Plus zu den Gewinnbringern des Tages. Das Wertpapier lag beim Handelsende auf Platz 22 im unteren Drittel des Performance-Index. Der Dax schloss bei 12.453 Punkten (plus 0,87 Prozent). Daher entwickelte sich die Allianz-Aktie schwächer als der Index, der sich um 0,87 Prozent und 107 Punkte verbesserte.

Mit einem Preis von 190,52 Euro war der Wert am Freitag den 16.02.2018 in den Handel gegangen und erreichte zwischenzeitlich ein Tageshoch von 191,00 Euro.

Die Allianz-Aktie lag beim Handelsende mit 7,9 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 206,85 Euro beträgt. Es war am 24. Januar 2018 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 16. Februar 2017 und beträgt 157,00 Euro.

Bis um 17:45 Uhr belief sich der Umsatz mit der Aktie auf 361,94 Millionen Euro. Zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 254,2 Millionen Euro gehandelt worden. Am 4. April 2000 wurde mit 402,68 Euro das Allzeit-Hoch der Allianz-Aktie erreicht. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 31. März 2003 lag bei 40,27 Euro.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

15.02.2018 Commerzbank belässt Allianz auf 'Buy' - Ziel 240 Euro

Die Commerzbank hat die Allianz-Aktie anlässlich der Anteilsaufstockung bei Euler Hermes auf "Buy" mit einem Kursziel von 240 Euro belassen. Mit einer Beteiligung von nun 92,4 Prozent am französisch-deutschen Kreditversicherer fehlten dem Versicherungskonzern nur noch rund 500 000 Euler-Aktien, um eine Zwangsabfindung der Minderheitsaktionäre zu erreichen, schrieb Analyst Michael Haid in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Diese Papiere dürfte die Allianz im Laufe der Zeit erwerben./edh/bek Datum der Analyse: 15.02.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.