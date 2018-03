 Allianz-Aktie - WKN 840400: Allianz mit wenig Bewegung

Ohne große Bewegung zeigt sich der Wert des Versicherers Allianz . Der Wert notiert bis zur Stunde mit 186,34 Euro.

Allianz

FrankfurtDie Aktie des Versicherungskonzerns Allianz zeigt bis zur Stunde mit einem Plus von unwesentlichen 0,29 Prozent und einem Kurswert von 186,34 Euro eine positive Entwicklung im Vergleich zum Vortagsstand von 185,80 Euro.

Im Dax gehört das Wertpapier mit 0,29 Prozent Plus zu den Gewinnbringern des Tages. Der Wert liegt bis zur Stunde auf Platz sieben im oberen Drittel des Performance-Index. Bis zur Stunde registriert der Dax 12.240 Punkte (plus 0,15 Prozent). Damit entwickelt sich die Allianz-Aktie unbedeutend stärker als der Index, der sich um 19 Punkte und 0,15 Prozent verbessert.

Am Mittwoch den 14.03.2018 ist die Aktie des Versicherers zum Preis von 185,42 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch beträgt 186,38 Euro.

Die Allianz-Aktie liegt bis zur Stunde mit 9,9 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 206,85 Euro beträgt. Es war am 24. Januar 2018 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 20. April 2017 und beträgt 167,00 Euro.

Auf 49,49 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 10:15 Uhr. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 20,0 Millionen Euro gehandelt. Am 4. April 2000 wurde mit 402,68 Euro das Allzeit-Hoch der Allianz-Aktie erreicht. Mit 40,27 Euro wurde das Allzeit-Tief am 31. März 2003 erreicht.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

07.03.2018 Merrill Lynch hebt Allianz SE auf 'Neutral' - Ziel 194 Euro

Die US-Investmentbank Merrill Lynch hat Allianz SE aus Bewertungsgründen von "Underperform" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel auf 194 Euro belassen. Im Zuge der unterdurchschnittlichen Kursentwicklung in den vergangenen drei Monaten hätten die Papiere des Münchner Versicherers ihre Prämie im Vergleich zum Sektor eingebüßt, schrieb Analyst Michael van Wegen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Renditepotenzial sei nun positiv, wenn auch geringer als im Branchendurchschnitt./ag/la Datum der Analyse: 07.03.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.