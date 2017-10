 Allianz-Aktie - WKN 840400: Allianz nahezu konstant

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtDie Anleger der Allianz-Aktie hatten keinen richtigen Grund zur Freude. Bis zum Ende des Parketthandels konnte der Anteilschein unwesentlich zulegen. Zuletzt erreicht der Anteilschein des Versicherungskonzerns den Stand von 195,70 Euro und verbesserte sich damit im Vergleich zum letzten Schlusskurs um 0,2 Prozent.

Im Dax gehörte das Wertpapier mit 0,2 Prozent Plus zu den Gewinnbringern des Tages. Das Papier lag bei Ende des Parketthandels auf Platz 19 im Mittelfeld des Performance-Index. Der Dax schloss bei 13.037 Punkten (plus 0,32 Prozent). Somit entwickelte sich die Allianz-Aktie unwesentlich schwächer als der Index, der sich um 0,32 Prozent und 42 Punkte verbesserte.

Am Mittwoch den 18.10.2017 war die Allianz-Aktie zum Preis von 195,30 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch betrug 196,75 Euro.

Die Allianz-Aktie lag bei Ende des Parketthandels mit 0,5 Prozent geringfügig unter dem 52-Wochen-Hoch, das 196,65 Euro beträgt. Es war am 16. Oktober 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 9. November 2016 und beträgt 135,45 Euro.

Auf 116,21 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 17:45 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 99,1 Millionen Euro gehandelt worden. Am 4. April 2000 wurde mit 402,68 Euro das Allzeit-Hoch der Allianz-Aktie erreicht. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 31. März 2003 lag bei 40,27 Euro.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

11.10.2017 Baader Bank senkt Allianz SE auf 'Hold' - Ziel 196 Euro

Die Baader Bank hat Allianz SE von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 186 auf 196 Euro angehoben. Die gute Marktstellung des Versicherers, die Gewinnentwicklung und die Dividendenperspektiven seien am Markt nun angemessen berücksichtigt, schrieb Analyst Daniel Bischof in einer Studie vom Montagabend./bek/ajx Datum der Analyse: 10.10.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.